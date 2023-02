Do 430 zł za konto od BNP Paribas Banku Polska. 40 zł wpadnie już za otwarcie konta

Tym razem BNP Paribas Bank Polska proponuje promocję z prostymi warunkami dodatkowymi. 40 zł wpadnie już za samo otwarcie rachunku przez aplikację mobilną. Pozostała część premii wymaga dokonywania płatności kartą czy płacenia Blikiem, ale wszystkie warunki można szybko "odhaczyć"

Kolejna promocja BNP Paribas Banku Polska to oferta z premią pieniężną w wysokości do 430 zł. Nagrodą będzie można się cieszyć już w czerwcu. W artykule zwracam uwagę na terminy ich realizacji oraz plusy i minusy nowej oferty banku.

Ile można zyskać na promocji?

Promocja „Mobilni wiosną” pozwoli zdobyć do 430 zł. Bank podzielił premię pieniężną na cztery części:

pierwsza nagroda – 50 zł,

– 50 zł, druga nagroda – 180 zł,

– 180 zł, trzecia nagroda – 150 zł,

– 150 zł, czwarta nagroda – nazywana w regulaminie banku nagrodą bonusową – 40 zł.

Co musisz zrobić, aby otrzymać premię?

Każdej promocji bankowej towarzyszą warunki dodatkowe, które musisz spełnić, aby cieszyć się nagrodami.

Status klienta. Nieodłącznym elementem zdecydowanej większości z nich jest wstępny wymóg w postaci posiadania statusu nowego klienta. Oznacza to w skrócie, że na promocji mogą zarobić wyłącznie osoby, które nie korzystają w danym momencie z konta osobistego w danym banku. Jest to warunek minimum, czasami banki podają okres, w którym nie można było być posiadaczem rachunku lub obejmują więcej produktów z oferty, które wykluczają możliwość skorzystania z promocji.

W przypadku BNP Paribas Banku Polska i promocji „Mobilni wiosną” z oferty mogą skorzystać osoby, które w momencie składania wniosku o konto nie były stroną umowy ramowej z bankiem ani w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie były posiadaczami lub współposiadaczami konta osobistego w BNP Paribas Bank Polska.

Zarejestruj się i załóż konto. Nie otwieraj rachunku zawczasu. Zanim to zrobisz, zarejestruj się w promocji. Jest to warunek wymagany przez bank. Konto otworzysz, klikając w specjalny link, który otrzymasz w wiadomości e-mail. Nie zapomnij o wyrażeniu zgód marketingowych. Formularz rejestracyjny wypełnisz na specjalnej stronie internetowej do maksymalnie 19 marca 2023 r. Bank może zamknąć promocję przed czasem w momencie dokonania rejestracji przez 3000 osób.

Wniosek o konto również należy złożyć nie później niż do 19 marca br. Jak wspomniałam wyżej, zrób to, klikając w link otrzymany pocztą mailową. Konto można założyć przez:

stronę internetową banku – w tej sytuacji Twoją tożsamość zweryfikuje kurier,

– w tej sytuacji Twoją tożsamość zweryfikuje kurier, aplikację mobilną – Twoja tożsamość zostanie zweryfikowana dzięki wideoweryfikacji.

Konto osobiste należy otworzyć maksymalnie 2 kwietnia br.

Warunki dotyczące nagród. Cztery nagrody to i cztery zestawy warunków „do odhaczenia”. Szczegóły wraz z datami można sprawdzić w poniższej tabeli.

Promocja BNP Paribas Banku Polska „Mobilni wiosną” – warunki dotyczące nagród Nagroda Warunki Termin wykonania Pierwsza nagroda (50 zł) wykonanie jednego przelewu w bankowości elektronicznej (system transakcyjny lub aplikacja) 1 kwietnia – 30 kwietnia 2023 r. Druga nagroda (180 zł) spełnienie warunków pierwszej nagrody,

wykonanie min. 4 transakcji bezgotówkowych kartą,

wykonanie transakcji Blik na kwotę nie niższą niż 200 zł 1 kwietnia – 30 kwietnia 2023 r. Trzecia nagroda (150 zł) spełnienie warunków drugiej nagrody,

wykonanie min. 4 transakcji bezgotówkowych kartą,

wykonanie transakcji Blik na kwotę nie niższą niż 150 zł 1 maja – 31 maja 2023 r. Nagroda bonusowa (40 zł) założenie konta przez aplikację mobilną GOmobile z wyborem wideoweryfikacji do 2 kwietnia 2023 r. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie regulaminu promocji „Mobilni wiosną”

Kiedy otrzymasz nagrody?

To jednak nie koniec terminów, które musisz przypilnować. Otrzymanie środków na konto osobiste zostanie poprzedzone kilkoma czynnościami.

Nagroda bonusowa. Jeśli powinieneś otrzymać nagrodę bonusową, otrzymasz odpowiednią informację nie później niż do 20 kwietnia br. Zaloguj się przez specjalny link wysłany w wiadomości e-mail do 26 kwietnia br. i podaj numer konta do wypłaty. Do 30 kwietnia br. środki wpłyną na konto.

Pierwsza i druga nagroda. Jeśli przysługuje ci pierwsza i druga nagroda (lub tylko pierwsza) e-maila z taką informacją otrzymasz do 22 maja br. Zaloguj się przez specjalny link wysłany w wiadomości e-mail do 28 maja br. i podaj numer konta do wypłaty. Do 31 maja br. środki wpłyną na konto.

Trzecia nagroda. Informację o trzeciej nagrodzie otrzymasz do 26 czerwca br. W tym przypadku nie trzeba podawać już numeru konta ani się logować. Środki powinny być wypłacone do 30 czerwca br.

Niepodanie numeru konta we wskazanych terminach nie oznacza jeszcze utraty premii. Bank podkreśla, że ustali termin wypłaty indywidualnie. Powinieneś jednak zwrócić uwagę na datę 4 marca 2024 r. – po tym terminie nie będzie już możliwe uzupełnienie formalności.

Jakie są plusy i minusy promocji?

Plusy promocji. Status klienta. W przypadku promocji BNP Paribas Banku Polska wystarczy nie być klientem banku od 12 miesięcy. Choć wydaje się to dużo czasu, to warto wiedzieć, że inne instytucje nieco dłużej eliminują swoich byłych klientów z możliwości zarobku na rachunku. Na tle konkurencji BNP Paribas Bank Polska wypada nieźle.

Proste warunki dodatkowe. To, co zwraca uwagę na promocję „Mobilni wiosną”, to proste wymogi stawiane przez bank. Nie ma tam przelewu wynagrodzenia, więc środki można przekazać ze swojego innego rachunku. Przelew internetowy, płatności kartą i transakcje Blik można wykonać nawet w jeden dzień. Warunki dodatkowe spełnia się tylko przez dwa miesiące.

Premia za samo założenie konta. Jeśli spełnisz warunki wejściowe i otworzysz konto przez aplikację mobilną z wykorzystaniem wideoweryfikacji, na Twoje konto wpadnie 40 zł.

Minusy promocji. Dodatkowe formalności. W regulaminie promocji BNP Paribas Banku Polska nie brakuje wielu dat. Dla niektórych może to być utrudnienie. Po spełnieniu warunków dodatkowych nagrody bonusowej i pierwszej nagrody należy pamiętać o zalogowaniu się na specjalną stronę i podaniu numeru konta do wypłaty. Aby otrzymać premię w terminie, trzeba to zrobić w ciągu kilku dni.

O czym jeszcze warto wiedzieć?

Musisz być posiadaczem konta wraz z kartą debetową i dostępem do bankowości internetowej w momencie przekazania każdej z nagród.

W promocji można wziąć udział tylko jeden raz.

Opłata za prowadzenie konta wynosi 0 zł, opłata za najtańszą kartę debetową wynosi 5 zł miesięcznie, jednak można jej uniknąć pod warunkiem dokonania nią min. 3 transakcji bezgotówkowych. Klienci, którzy nie ukończyli 26. roku życia, nie płacą za obsługę karty,

Regulamin promocji można znaleźć pod tym adresem.