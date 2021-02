Do 400 zł od Alior Banku za założenie Konta Jakże Osobistego. Prześwietlamy promocje

Bankier.pl

300 zł w formie przelewów na konto – taką ofertę dla nowych klientów przyszykował Alior Bank. Ci, które chcą powiększyć zysk, mogą wziąć udział w promocji współpracującego z bankiem wydawcy kart Mastercard, w ramach której są do zgarnięcia punkty w programie Bezcenne Chwile o równowartości 100 zł.

W kolejnej odsłonie „Prześwietlamy promocje” nie zabraknie stałych elementów cyklu. Oprócz terminów i towarzyszących im warunków dodatkowych artykuł zawiera również mocne i słabe strony opisywanej oferty. Tym razem są to dwie promocje obejmujące Konto Jakże Osobiste od Alior Banku.

Warunki promocji i kalendarium

Aby zgarnąć pełną nagrodę, zainteresowany musi przystąpić do dwóch promocji oraz, co nie powinno dziwić, spełnić kilka warunków. Problemem mogą być nie same wymogi, a okres, w którym klient musi być w pełnej gotowości – bank oczekuje od uczestnika realizowania punktów z regulaminu przez pełny rok po założeniu rachunku. Poniższa tabela pomoże trzymać rękę na pulsie, aby nie opuścić żadnego z warunków.

Kalendarium promocji „Z nami najlepiej – 6 edycja” Termin / Data Szczegóły do 28 lutego 2021 r. lub do momentu zamknięcia promocji przez bank złożenie kompletnego wniosku o Konto Jakże Osobiste z kartą debetową w ciągu 30 dni od złożenia wniosku zawarcie umowy o konto i kartę w każdym z 12 miesięcy następujących po miesiącu zawarcia umowy zapewnienie wpływów w wysokości 1500 zł,

wykonanie min. trzech transakcji kartą debetową dołączoną do konta,

zalogowanie się do aplikacji mobilnej Dotyczy nagrody I stopnia, czyli 10 zł (liczba nagród I stopnia możliwych do zdobycia – 12) posiadanie w ostatnim dniu danego miesiąca produktu kredytowego bez przeterminowanego zadłużenia Dotyczy nagrody II stopnia, czyli 15 zł (liczba nagród II stopnia możliwych do zdobycia – 12) w każdym z 12 miesięcy następujących po miesiącu, w którym spełniono warunki nagrody I i II stopnia przekazanie nagrody I stopnia na konto klienta,

przekazanie nagrody II stopnia na konto klienta Kalendarium promocji „Punkty powitalne dla Klientów Alior Banku przystępujących do Programu Mastercard Bezcenne Chwile (Priceless Specials) – edycja III 2021” do 25 marca 2021 r. lub wyczerpania 3263 nagród zarejestrowanie karty w programie Mastercard Bezcenne Chwile (Priceless Specials),

dokonanie pięciu płatności bezgotówkowych na kwotę nie mniejszą niż 10 zł łącznie (dodatkowy warunek: płatności nie mogą być dokonane później niż 30 dni po dokonaniu rejestracji w programie),

wyrażenie zgód marketingowych w ciągu 25 dni od spełnienia warunków przekazanie nagrody przez zasilenie rachunku programu uczestnika 6800 punktami Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie regulaminów promocji

W zdecydowanej większości promocji bankowych na początku regulaminu można znaleźć zapis, który uprawnia do skorzystania z oferty wyłącznie nowych klientów. Nie inaczej jest w przypadku pierwszej propozycji Alior Banku tj. oferty „Z nami najlepiej – 6 edycja”, do której klient powinien przystąpić przy otwieraniu rachunku. W tym przypadku karencja, czyli okres, który minął od rozwiązania umowy poprzedniego produktu, wynosi 2 lata wstecz od momentu wysłania wniosku o Konto Jakże Osobiste. Nie dotyczy to jednak wszystkich produktów banku. Karencja obejmuje posiadaczy kont osobistych (również w byłym T-Mobile Usługi Bankowe), kont walutowych lub karty kibica. Korzystający z pozostałych produktów banku np. konta oszczędnościowego, mogą bez problemu zawalczyć o nagrodę w ramach promocji „Z nami najlepiej – 6 edycja”.

Sam sposób złożenia wniosku o konto też nie jest bez znaczenia. Aby wziąć udział w promocji, klient musi złożyć wniosek przez internet np. bankowość internetową, bankowość mobilną lub przez odpowiedni formularz na witrynie internetowej banku.

Zainteresowanych tą promocją zachęcamy do zapoznania się z jej szczegółami w regulaminie.

Druga, fakultatywna oferta, to promocja zorganizowana przez organizację płatniczą Mastercard. Wziąć w niej udział mogą osoby, które posiadają kartę z tym logotypem od Alior Banku i nie byli uczestnikami programu Mastercard Bezcenne Chwile (Priceless Specials) przed 1 stycznia 2021 r. Po spełnieniu warunków klient otrzymuje punkty na rachunek programu o równowartości 100 zł, które są ważne przez 2 miesiące od dnia zasilenia.

Dodatkowe informacje na temat promocji są dostępne pod tym adresem.

Co jeszcze warto wiedzieć o koncie w promocji?

W ofercie Alior Banku można znaleźć dwa rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe – Konto Internetowe oraz Konto Jakże Osobiste. Bank zdecydowanie chętniej premiuje drugi z nich, który wszedł do oferty znacznie później, zastępując większość dotychczasowych rachunków. Ostało się tylko wspomniane Konto Internetowe. Promocja „Z nami najlepiej – 6 edycja”, podobnie jak inne oferty specjalne, obejmuje właśnie Konto Jakże Osobiste. Najważniejsze opłaty obowiązujące posiadaczy tego rachunku to:

prowadzenie konta – od 0 do 10 zł miesięcznie (brak opłaty obowiązuje klientów, którzy nie ukończyli 26 lat lub zapewnili na rachunek wpływ w wysokości co najmniej 1500 zł w danym miesiącu),

– od 0 do 10 zł miesięcznie (brak opłaty obowiązuje klientów, którzy nie ukończyli 26 lat lub zapewnili na rachunek wpływ w wysokości co najmniej 1500 zł w danym miesiącu), obsługa karty debetowej – 0 do 5 zł miesięcznie (brak opłaty obowiązuje klientów, którzy zrealizowali kartą transakcje na kwotę min. 300 zł w danym miesiącu),

– 0 do 5 zł miesięcznie (brak opłaty obowiązuje klientów, którzy zrealizowali kartą transakcje na kwotę min. 300 zł w danym miesiącu), wypłata z bankomatu własnego – 0 zł,

– 0 zł, wypłata z bankomatu obcego w Polsce – od 0 do 2,50 zł (brak opłaty pod warunkiem wyboru odpowiedniej korzyści do konta),

– od 0 do 2,50 zł (brak opłaty pod warunkiem wyboru odpowiedniej korzyści do konta), zwykłe przelewy internetowe – 0 zł.

To, co wyróżnia Konto Jakże Osobiste wśród innych rachunków na rynku, to możliwość włączenia dwóch darmowych korzyści spośród jedenastu propozycji. Część z nich pozwoli oszczędzić, część z kolei to dodatkowe usługi. Klient ma możliwość zmiany korzyści w każdej chwili. Co więcej, nie stoi nic na przeszkodzie, aby włączyć większą liczbę korzyści. Trzecia i każda kolejna będzie kosztowała 3,50 zł.

Więcej informacji o rachunku jest dostępnych w artykule „Konto Jakże Osobiste w Alior Banku – warunki prowadzenia rachunku”.

Czy skorzystanie z promocji się opłaca?

Plusem promocji Alior Banku jest niewątpliwie nagroda. 300 zł premii pieniężnej powiększonej o 6800 punktów (równowartość 100 zł) to obecnie jedna z najwyższych stawek dostępnych na rynku. Propozycję Alior Banku docenią również z pewnością… jego obecni klienci. Bank daje możliwość udziału w promocji całkiem szerokiej grupie osób, które korzystają z innych produktów banku niż trzy wyżej wspomniane. Warto również docenić fakt, że kryteria promocji w dużej mierze pokrywają się z warunkami zwalniającymi z opłaty za korzystanie z rachunku i karty. Posiadacze konta będą naturalnie dążyli do ich zrealizowania, aby uniknąć dodatkowych obciążeń.

Promocja Alior Banku może nie być odpowiednią ofertą dla niecierpliwych. Największe zarzuty wobec niej to konieczność wielokrotnego spełniania warunków przez 12 kolejnych miesięcy, co przekłada się na długie oczekiwanie na ostatnią transzę z nagrodami. Długi jest także okres karencji obowiązujący osoby korzystające w przeszłości z kont osobistych lub walutowych banku, a także karty kibica.

