Do 17 stycznia hotele nieczynne, w restauracjach tylko "na wynos", a wyciągi jedynie dla sportowców

Analitycy: banki muszą się przyzywczaić do niskich stóp procentowych

W 2021 roku wpływ pandemii na gospodarkę będzie coraz mniejszy, co otworzy bankom przestrzeń do poprawy wyników - uważają analitycy. Łączne zyski giełdowych banków mogą wzrosnąć ponad 10 proc., na co wpływ będzie miała wyższa akcja kredytowa i niższe rezerwy. Największym ryzykiem dla sektora pozostaną kredyty we franku szwajcarskim, rośnie bowiem liczba wyroków sądowych niekorzystnych dla banków.