Urlop i długie weekendy. Sprawdzamy dni wolne od pracy w 2022 roku

W 2022 r. będzie sporo okazji do skorzystania z dłuższego urlopu. Pracownicy przy odpowiednim zaplanowaniu dni wolnych mogą przedłużyć weekendowy wypoczynek w styczniu, maju, kwietniu, czerwcu, sierpniu oraz listopadzie. Natomiast krótsza niż zwykle przerwa czeka w okresie Bożego Narodzenia.

Planujesz urlop z wyprzedzeniem? Dni ustawowo wolne od pracy w 2022 r. zapowiadają się wyjątkowo korzystanie dla osób, które chcą skorzystać z przedłużonego weekendu w trakcie całego roku. Większość świąt wypada w "środku tygodnia" - będą aż trzy wolne poniedziałki oraz dwa wolne czwartki i wtorki. Warto pamiętać, że w przyszłym roku wracają ferie zimowe dzielone na różne terminy w zależności od województw. Sprawdziliśmy także, kiedy wypadają niedziele handlowe w 2022 r.

Dni wolne od pracy w 2022 r.

Początek 2022 r. wygląda całkiem korzystnie pod względem dni ustawowo wolnych od pracy. Nowy Rok (1 stycznia) wypada w sobotę. W związku z tym osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę będą mogły odebrać dodatkowy cały dzień płatnego urlopu za święto przypadające w sobotę. Natomiast Trzech Króli (6 stycznia) to czwartek - a więc okazja do skorzystania z przedłużonego weekendu.

Po rocznej przerwie w roku szkolnym 2021/2022 wraca podział terminów ferii zimowych dla różnych województw. Poniżej przedstawiamy daty rozpoczęcia i zakończenia zimowej przerwy w szkołach z podziałem na regiony:

od 17 do 30 stycznia 2022 r. – województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie,

od 24 stycznia do 6 lutego 2022 r. – województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie,

od 31 stycznia do 13 lutego 2022 r. – województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie,

od 14 do 27 lutego 2022 r. – województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

Na następny urlop trzeba trochę będzie poczekać ponad 3 miesiące, ponieważ Wielkanoc w tym roku będzie obchodzona później – w drugiej połowie kwietnia. Dobra wiadomość dla pracowników jest taka, że Święto Wojska Polskiego (15 sierpnia) przypada w poniedziałek. W ubiegłym roku uroczystość wypadała w niedzielę, więc nie przysługiwał za nią dodatkowy dzień wolny.

Dni wolne od pracy w 2022 r. Data Dzień tygodnia Święto 1 stycznia Sobota Nowy Rok 6 stycznia Czwartek Trzech Króli 17 kwietnia Niedziela Wielkanoc 18 kwietnia Poniedziałek Poniedziałek Wielkanocny 1 maja Niedziela Święto Pracy 3 maja Wtorek Święto Konstytucji 3 Maja 5 czerwca Niedziela Zesłanie Ducha Świętego 16 czerwca Czwartek Boże Ciało 15 sierpnia Poniedziałek Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego 1 listopada Wtorek Wszystkich Świętych 11 listopada Piątek Święto Niepodległości 25 grudnia Niedziela Boże Narodzenie 26 grudnia Poniedziałek Drugi Dzień Bożego Narodzenia Źródło: Bankier.pl

Jak wygląda druga połowa roku pod względem dni świątecznych? W listopadzie 2022 r. na pracowników czekają dwa dni wolnego w ciągu tygodnia. Wszystkich Świętych (1 listopada) wypada we wtorek - to okazja do skorzystania z przedłużonego weekendu. Wystarczy wziąć dzień wolny w poniedziałek. Korzystnie wypada także Święto Niepodległości (11 listopada) - w piątek, to okazja do skorzystania z dłuższego niż zazwyczaj weekendu.

Natomiast mniej korzystanie wygląda końcówka 2022 r. Boże Narodzenie (25 grudnia) jest w niedzielę więc pracownikom nie przysługuje dodatkowy dzień wolny.

Kiedy wziąć urlop – długi weekend w 2022 r.

Początek 2022 r. zapowiada się pozytywnie pod względem planowania dłuższego urlopu. Nowy Rok jest w sobotę, w związku z tym pracownik ma prawo do dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę. Jeżeli zdecyduje się na wykorzystanie go np. w poniedziałek (3 stycznia) to wystarczy wziąć 3 dni urlopu i skorzystać z 9-dniowego wypoczynku.

Na kolejny długi weekend w 2022 r. trzeba będzie poczekać do czerwca. Tradycyjne, jak co roku, pracownicy mogą wziąć dzień wolny w piątek - 17 czerwca - i skorzystać z czterodniowego weekendu z okazji Bożego Ciała (16 czerwca). W drugiej połowie czerwca jest także szansa na 9 dni urlopu. Pracownicy, którzy zdecydują się wziąć urlop 13, 14 i 15 czerwca będą mogli skorzystać z dłuższej przerwy w pracy.

Urlop - długie weekendy w 2021 r. Dni, na które należy wziąć urlop Dni świąteczne Łączna liczba dni wolnych od pracy 3, 4, 5, i 7 stycznia Święto Trzech Króli 9 dni (od piątku do niedzieli) 2 maja Święto Pracy, Święto Konstytucji 3 Maja 4 dni (od soboty do wtorku) 17 czerwca Boże Ciało 4 dni (od czwartku do niedzieli) 31 października Wszystkich Świętych 9 dni (od soboty do wtorku) 12 listopada Święto Niepodległości 4 dni (od czwartku do niedzieli) Źródło: Bankier.pl

W drugiej połowie roku pracownicy mogą planować dni wolne w okolicy wspomnienia Wszystkich Świętych (1 listopada), które jest we wtorek. Pracownicy, którzy zdecydują się na wybranie czterech dni urlopu skorzystają z 9 dni wypoczynku. Podobnie można zaplanować odpoczynek w okolicy Święta Niepodległości (11 listopada).

Niedziele handlowe 2022 r.

Znamy także daty niedziel handlowych w 2022 r. Kiedy będzie można zrobić zakupy w ostatni dzień tygodnia? Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przyszłym roku będzie 7 niedziel, w które nie obowiązuje zakaz handlu:

30 stycznia 2022 r.,

2022 r., 10 kwietnia 2022 r.,

2022 r., 24 kwietnia 2022 r.,

2022 r., 26 czerwca 2022 r.,

2022 r., 28 sierpnia 2022 r.,

2022 r., 11 grudnia 2022 r.,

2022 r., 18 grudnia 2022 r.

Dwie niedziele handlowe w miesiącu w 2022 r. będą w kwietniu i grudniu. Zakaz handlu nie obowiązuje na dwie niedziele przed świętami Bożego Narodzenia oraz tydzień przed i tydzień po Wielkanocy. Oprócz tego zakupy będzie można zrobić w jedną niedzielę stycznia, czerwca oraz sierpnia.

