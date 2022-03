Dni ekologicznych nieruchomości w Bankier.pl

/ thetaXstock

Mieszkania, domy, ceny – wszystko, co jest związane z nieruchomościami, to już od lat jeden z najgorętszych tematów goszczących w naszych domach. Także w Bankier.pl cieszy się on bardzo dużą popularnością, o czym świadczą już dwa dni tematyczne, które poświęciliśmy tej tematyce. Tym razem przygotowaliśmy Dni ekologicznych nieruchomości. Zapraszamy na Bankier.pl 30 marca i 1 kwietnia.

Po Dniu mieszkań oraz Dniu domów, tym razem chcielibyśmy podjąć temat nieruchomości od strony ekologicznej i energooszczędnej. W czasach zwracania coraz większej uwagi na klimat i dbania o czyste środowisko oraz drożejącej energii, ta tematyka wysuwa się na pierwszy plan. Chcemy zadbać o to, aby miejsce, w którym mieszkamy było zbudowane zgodnie z naturą. Zależy nam także, aby w czasie użytkowania generowało, jak najniższe koszty utrzymania.

Ekologiczny dom, to materiały tworzone dzięki dobrodziejstwu natury. To sposób budowy i nieruchomość, która minimalizuje z zanieczyszczenie środowiska. Ekologiczny dom, to także dom energooszczędny – uzbrojony w technologie pozwalające obniżyć koszty ogrzewania oraz zapewniające naturalne źródła energii.

W Dniu ekologicznych domów przygotujemy kumulacje tematów, które mają naświetlić kwestie budowy i finansowania ekologicznych nieruchomości.

Dni ekologicznych nieruchomości – o czym napiszemy

Przede wszystkim sprawdzimy, jak budowane są ekologiczne nieruchomości. „Systemy smart home, ładowarki aut elektrycznych w halach garażowych, filtry z nanowłókien chroniące przed smogiem, panele fotowoltaiczne montowane na dachach czy odzyskujące energię windy – to jedne z wielu rozwiązań stosowanych przez deweloperów, które mają sprawić, że nowo oddawane budynki będą bardziej ‘eko’” - o tym jak budować ekologiczne mieszkania i jak je później ekologicznie eksploatować deweloperów zapytał Marcin Kaźmierczak.

Czy wybudowaną już jakiś czas temu nieruchomość możemy zmienić w ekologiczną? Niekoniecznie. Choć wymaga to większego przygotowania, w dom pasywny można przerobić nawet stary budynek. Jak to zrobić, wyjaśnią nam architekci.

Przyjrzymy się także kosztom ekologicznych rozwiązań. O ile droższe są takie nieruchomości?

A skoro już o kosztach mowa, to Michał Kisiel przejrzy ofertę ekologicznych kredytów hipotecznych. Nie są one zestandaryzowane – każdy z banków ma nieco inne wymagania dotyczące typów nieruchomości i ich granicznego zapotrzebowania na energię. A Dominika Florek przypomni, jakie dofinansowanie można otrzymać na energooszczędne rozwiązania do naszych domów.

Alan Bartman zajrzy na rynek nieruchomości biurowych, który przoduje w ekologicznych rozwiązaniach. Sprawdzimy, co biurowce muszą zrobić, aby otrzymać certyfikat „eko” i jakie rozwiązania stosują w praktyce.

Zapraszamy na Dni ekologicznych nieruchomości w Bankier.pl – 30 marca i 1 kwietnia.