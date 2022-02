Dni bezpiecznego internetu w Bankier.pl. Debata na żywo, Q&A, teksty specjalne

/ Bankier.pl

Jeszcze 15-20 lat temu dbanie o własne bezpieczeństwo mogło nam się kojarzyć z właściwym zabezpieczeniem mieszkania, unikaniem spacerów w niebezpiecznych okolicach czy odpowiednim zadbaniem o przechowywane oszczędności. Dziś, być może nawet na początku tej listy, powinno znaleźć się zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa w internecie. Temu poświęcimy debatę na żywo, która odbędzie się 28 lutego w ramach Dni bezpiecznego internetu w Bankier.pl.

Cyfrowa rewolucja sprawiła, że w ciągu jednego pokolenia do spraw decydujących o naszym bezpieczeństwie zawitała zupełnie nowa rzeczywistość – bezpieczeństwo w internecie. Przestępcy mający chrapkę na nasze pieniądze, tylko czyhają, aby zdobyć nasze dane dostępowe do internetowego konta w banku. Równi cenne dla przestępców są nasze dane osobowe, które mogą posłużyć do zaciągnięcia pożyczki lub nielegalnego podpisania umowy. A patrząc w szerszej skali, także konflikty między krajami zaczynają przenosić się do sieci.

O tym, jak zadbać o bezpieczeństwo swoich pieniędzy korzystając z cyfrowych kanałów dostępu do banków, piszemy często. Tym razem spojrzymy na temat szerzej, publikując całą serię tekstów dotyczących cyberbezpieczeństwa. Wszystkie połączymy jednym hasłem – Dni bezpiecznego internetu, które odbędą się w Bankier.pl w dniach 24,25 i 28 lutego. Finałem Dni bezpiecznego internetu będzie debata na żywo pt. „Oszustwa w sieci. Jak się przed nimi bronić?”

Dni bezpiecznego internetu – szczegóły

Niemal na każdym kroku w sieci cyberprzestępcy czyhają na nas, na nasze dane, hasła i pieniądze. Eksperci zajmujący się cyberbezpieczeństwem nie pozostawiają jednak złudzeń. Zagrożeń będzie więcej, a najbliższy rok zostanie zdominowany przez częste w ostatnim czasie ataki phishingowe i ransomware, które będą udoskonalane – zdradza Marcin Kaźmierczak, który szczegółowo opisze, jakich nowych cyberzagrożeń możemy spodziewać się w 2022 roku.

Każdego dnia oszuści internetowi szukają sposobów na "dobranie się" do naszego portfela zarówno tego, który leży na półce jak i konta bankowego. Zagrożeniem może być choćby zdjęcie nowo zakupionego telewizora wrzucone do sieci. Dlaczego? Wyjaśni to Dominika Florek, która opisze także inne pułapki czekające w sieci.

Jednymi z najbardziej pożądanych pracowników z sektora IT na rynku pracy są specjaliści z dziedziny cyberbezpieczeństwa. Z uwagi na przyśpieszenie procesów cyfryzacji w wielu firmach, do czego przyczyniły się czynniki towarzyszące wybuchowi pandemii, przedsiębiorstwa muszą zadbać o zabezpieczenie się przed cyberatakami. To przełożyło się na wyścig o specjalistów, których wynagrodzenia są najwyższe w całej branży. O tajnikach ich pracy napisze Alan Bartman.

W trakcie Dni bezpiecznego internetu napiszemy także:

o pokoleniu Alfa, czyli generacji bardziej odpornej na oszustwa, co wcale nie oznacza końca cyberprzestępstw,

jak się nie dać wyrolować oszustom czyhającym na Twoje pieniądze w banku,

jak konflikty między państwami przenoszą się do sieci,

na wykresach pokażemy ciekawe dane dotyczące cyberzagrożeń.

Oszustwa w sieci. Jak się przed nimi bronić?

Finałem Dni bezpiecznego internetu będzie redakcyjna debata na żywo poświęcona sieciowym oszustwom i sposobom na obronę przed nimi. W trakcie debaty porozmawiamy m.in. o najświeższych i najbardziej niebezpiecznych zagrożeniach, charakterystycznych elementach oszustw, które pozwalają rozpoznać niebezpieczeństwo, sposobach reakcji potencjalnej ofiary, a także o zabezpieczeniach, które należy stosować, aby ograniczyć ryzyko i trendach w działalności oszustów. Debata odbędzie się 28 lutego o godz. 12:00.

W dyskusji udział wezmą:

Marcin Fronczak, menadżer bezpieczeństwa w mBanku,

Cyprian Gutkowski, ekspert Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń,

Paweł Wałuszko, ekspert ds. bezpieczeństwa w TestArmy,

Krzysztof Zieliński, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

Moderatorem debaty będzie dr Michał Kisiel, analityk Bankier.pl.

Transmisja debaty 28 lutego br. o godz. 12:00:

na stronie głównej Bankier.pl,

w serwisie Facebook.

W trakcie debaty, jej uczestnikom będziemy chcieli zadać pytania od naszych czytelników. Zachęcamy do ich zadawania przez poniższy formularz lub (jeśli nie widzisz formularza) tutaj:

Partnerem debaty w ramach Dni bezpiecznego internetu jest mBank.