Dłuższe życie kopciuchów w Warszawie? Jest pomysł

We wtorek podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego na Targówku prezydent Warszawy odniósł się do propozycji wydłużenia terminu potrzebnego na wymianę kopciuchów w Warszawie.

W Warszawie, termin wymiany pieców węglowych ustalony jest do końca 2022 r. Warszawiacy muszą w tym terminie wymienić piec albo kocioł na węgiel lub drewno. Wymianą objęte są urządzenia opałowe, które nie spełniają wymogów klasy 3, 4 lub 5. Za terminową wymianę otrzymają do 70% dotacji refundującej koszt instalacji nowego urządzenia.

Szacuje się, że na terenie Warszawy pozostaje wciąż ok. 7 tys. pieców starego typu. Do pomysłu przedłużenia terminu wymiany "kopciuchów" odniósł się we wtorek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

"Myślimy o tym. Dzisiaj mamy bardzo trudną sytuację. Rządzący nie wywiązują się ze swoich obietnic. Z jednej strony obiecują nam walkę z ociepleniem klimatycznym, a z drugiej strony muszą reagować w tej trudnej sytuacji w taki, a nie inny sposób. Myśmy się domagali, żeby dopłaty były nie tylko na węgiel. Dobrze, że w tej chwili rząd, po tylu latach nierobienia niczego chce pomóc obywatelom. My też, to będziemy robić. Mam nadzieję, że premier Sasin wywiąże się ze swoich obietnic i rząd dokona tych wszystkich działań, o których mówił sam, a nie będzie zrzucał odpowiedzialności na barki samorządów".

Do końca sezonu grzewczego import węgla osiągnie wielkość 17 mln ton, a do końca 2022 r. prawie 11 mln ton - poinformował w poniedziałek w Otwocku wicepremier Jacek Sasin. Dodał, że do końca roku z polskich kopalń na rynek trafi 5,4 mln ton węgla.

Minister Sasin zwrócił się ponadto do samorządów, aby zaangażowały się w dystrybucję węgla, co miałoby też ograniczyć jego koszt dla klientów końcowych. "Zwróciliśmy się do samorządów (...), aby zaangażowały się w dystrybucję węgla; dysponując narzędziami, jakimi są spółki komunalne, różnego rodzaju przedsiębiorstwa, mają możliwość ten węgiel kupować bezpośrednio u importera i sprzedawać go z dużo mniejszym narzutem, właściwie po kosztach przywiezienia (...) oraz transportu do miejsca docelowego" - powiedział wicepremier Jacek Sasin.(PAP)

Autor: Maciej Marcinek i Wojciech Kamiński

