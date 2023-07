Długi w branży zarządzania nieruchomościami. Rekordzista jest winny 20,5 mln zł

To dopiero produkt placement. Serial tylko z reklamami na Netfliksie Aston Martin prowadzony nonszalancko przez Jamesa Bonda, tablet Samsung, z którego korzystała Czarna Wdowa w Avengersach czy Gilette w Człowieku ze Stali - to udany produkt placement, który subtelnie (mniej lub bardziej) zachęca do skorzystania z produktów. Teraz Netflix chce ten pomysł przeszczepić na swój grunt, ale zapomniał o złotej zasadzie "co za dużo, to niezdrowo".