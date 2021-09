Problemy budowlanki. Długi branży sięgają 1,8 mld zł

Cessak: Trzeba się spodziewać większych pandemii co kolejne dekady

Trzeba się spodziewać większych pandemii co kolejne dekady. Musimy się do tego przyzwyczaić - powiedział we wtorek w Radiu Plus prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Leczniczych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak.