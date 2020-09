Długi alimenciarzy sięgają niemal 11,4 mld zł

Oto najpopularniejsze imiona w Polsce w pierwszym półroczu 2020

Julia to najpopularniejsze imię dla córek, zaś Antoni dla synów wybierane przez rodziców w pierwszym półroczu tego roku - poinformowało we wtorek Ministerstwo Cyfryzacji. Najrzadziej nadawane imiona dla dziewczynek to Rebeka, Lotta i Soraja, dla chłopców - Zbyszek, Tymur i Platon.