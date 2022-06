Dług publiczny Hiszpanii nominalnie najwyższy w historii

fot. Wangkun Jia / / Shutterstock

Hiszpański dług publiczny przekroczył w pierwszym kwartale 2022 r. – 1,45 bln euro. To najwyższy poziom w historii poinformował Bank Centralny Hiszpanii (BDE).

Na koniec I kwartału 2022 r. dług publiczny Hiszpanii osiągnął saldo 1,454 bln euro, co oznacza wzrost o 4,4 proc. r/r.

Relacja długu do PKB wyniosła 117,7 proc., ale to mniej o 0,7 pp. niż na koniec 2021 r. Znaczny wzrost zadłużenia do PKB na wykresie wynika ze spadku PKB Hiszpanii, której gospodarka mocno ucierpiała z powodu lockdownów i ograniczeń w turystyce.

Relacja długu do PKB Hiszpanii (Bank Centralny Hiszpanii)

Zadłużenie administracji publicznej (AAPP) wzrosło w marcu do 1,307 bln euro (o 4,7 proc.), co stanowi 105,8 proc. PKB. Spory udział w zadłużeniu ma państwowy ubezpieczyciel (Seguridad Social), którego zadłużenie przekroczyło w I kwartale 99 mld euro, co oznacza 16,2 proc. wzrost r/r.

Zadłużenie Wspólnot Autonomicznych (CCAA) z końcem marca 2022 r. wzrosło do 310 mld euro, co odpowiada 25,1 proc. PKB i było o 0,7 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Suma długu każdego z podsektorów administracji publicznej jest większa niż dług ogółem sektora, ponieważ zobowiązania posiadane przez inne jednostki sektora są odejmowane (to znaczy są konsolidowane) w proces agregacji.

Zadłużenie nominalne sektora publicznego w Hiszpanii z podziałem na podsektory (Bank Centralny Hiszpanii)

93,3 proc. hiszpańskiego zadłużenia, to zadłużenie długoterminowe. Reszta (6,7 proc.), to zadłużenie krótkoterminowe.

JM