Dług publiczny Francji bije rekordy. To już ponad 3 biliony euro

We Francji nigdy nie było tylu imigrantów, co dzisiaj We Francji nigdy nie było tak wielu imigrantów, jak dzisiaj, głównie za sprawą prawa pozwalającego na łączenie rodzin – powiedział w piątek w stacji CNEWS dyrektor generalny francuskiego Urzędu ds. Imigracji i Integracji Didier Leschi.