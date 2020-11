Dlaczego rząd zamknął gastronomię? Premier tłumaczy

fot. Dana Kesnerova / ZUMA Press

Zdaniem epidemiologów w lokalach gastronomicznych znacznie częściej może dochodzić do zachorowań na Covid-19 - zaznaczył w środę premier Mateusz Morawiecki podczas sesji Q&A na Facebooku odpowiadając na pytanie o zasadność zamknięcia lokali gastronomicznych.

Podczas sesji pytań i odpowiedzi na Facebooku premier Mateusz Morawiecki został zapytany o to, dlaczego rząd zdecydował się na zamknięcie lokali gastronomicznych, które mają "lepsze bezpieczeństwo sanitarne niż hipermarkety".

Jak zaznaczył szef rządu w lokalach gastronomicznych, przy jednym stoliku, przez dłuższy czas zazwyczaj siedzi kilka osób. "Są to pomieszczenia, w których zdaniem epidemiologów dużo częściej może dochodzić do zachorowań ze względu właśnie na to, że w pomieszczeniach, które często nie są wietrzone przebywają ze sobą osoby, które są w stosunkowo dużej bliskości" - powiedział premier.

Dodał, że z racji specyfiki takich miejsc osoby tam przebywające nie mają założonych maseczek ochronnych. "Mają zdjętą maseczkę podczas posiłku. Dlatego gastronomia tworzy większe zagrożenia i stąd takie decyzje, które zapadły już dwa tygodnie temu" - podkreślił.(PAP)

autor: Marcin Chomiuk

mchom/ godl/