Dlaczego prąd jest taki drogi [Podcast]

Goście „PB do Słuchania” tłumaczą, dlaczego rachunki są wyższe, jaki ma to wpływ na konsumentów i firmy oraz co można z tym zrobić w krótkim i długim terminie.

Po świętach zazwyczaj portfele są chudsze, a w tym roku można wyjątkowo zaniepokoić się o stan domowego budżetu. Niektórym pieniędzy przybędzie, a innym ubędzie ze względu na zmiany w ramach "Polskiego ładu". W kieszenie wszystkich uderza inflacja. Dodatkowo wyraźnie drożeją gaz i prąd.

O tych ostatnich podwyżkach w „PB do słuchania” mówią eksperci i praktycy z rynku energetycznego, których zaprosiliśmy, by zrozumieć, dlaczego właściwie rachunki są wyższe, jaki ma to wpływ na konsumentów i na firmy, a wreszcie - czy można coś z tym zrobić w krótkim terminie i co należy zrobić w dłuższej perspektywie.

Pierwszym gościem jest prof. Wojciech Suwała, kierownik katedry zrównoważonego rozwoju energetycznego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W rozmowie tłumaczy przyczyny podwyżek cen energii, wyjaśnia, kto na tym zyskuje i opowiada o możliwych rozwiązaniach.

O sposobach na rozwiązanie kryzysu i o tym, co powinno być priorytetem w obliczu rosnących cen energii, mówi również druga rozmówczyni: doktor Aleksandra Gawlikowska-Fyk, dyrektorka projektu elektroenergetyka w think-tanku Forum Energii.

Trzeci gość reprezentuje tych, których wzrost kosztów energii dotknął szczególnie mocno. To Henryk Kaliś, pełnomocnik zarządu ds. zarządzania energią elektryczną w Zakładach Górniczo-Hutniczych Bolesław, czyli głównym producencie cynku w naszej części Europy - a jednocześnie Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz Prezesa Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii - krótko mówiąc, głos największych prądożerców w Polsce. Tłumaczy on, w jaki sposób branże energochłonne zabezpieczają się przed skokami cen, na jak długo te zabezpieczenia mogą wystarczyć – i co dla polskiej gospodarki może oznaczać trwały wzrost cen energii.

Energia w Polsce jest nie tylko droga, jest też brudna - produkowana głównie z węgla. Miks energetyczny powoli się zmienia i coraz większą jego część stanowią odnawialne źródła. O ich rozwoju i ograniczeniach mówi ostatni gość - Wojciech Cetnarski, prezes spółki Wento i wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, który od ponad dekady stawia w Polsce farmy wiatrowe, a w ostatnich latach również farmy fotowoltaiczne.

0'51" Wojciech Suwała o przyczynach kryzysu

11'10" Aleksandra Gawlikowska o możliwych rozwiązaniach

18'57" Henryk Kaliś o kłopotach branż energochłonnych

31'55" Wojciech Cetnarski o wietrze w oczy OZE

Wszystkie odcinki „Pulsu Biznesu do słuchania” znajdą państwo na stronie pb.pl/dosluchania i w aplikacjach podcastowych.