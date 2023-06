Dlaczego na polskim rynku stopy zwrotu są niskie? KNF i MF przygotowały raport

Liczę, że wkrótce zostaną opublikowane dwa raporty przygotowane we współpracy z KNF; jeden z nich dotyczy przyczyn niskich stóp zwrotu na polskim rynku – powiedziała PAP Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego Katarzyna Szwarc.

fot. Mateusz Włodarczyk / / FORUM

"Uważam, że na polskim rynku bardzo brakuje regularnych raportów analitycznych, pokazujących jego pełen obraz. Chodzi o dokumenty wskazujące zmiany zachodzące na rynku, odpowiadające na pytania na przykład o to, jaki jest poziom kosztów dla klienta końcowego, jaki jest poziom kosztów infrastruktury innych usług dla konkretnych instytucji, jak to się przekłada na jakość dostarczanych instrumentów finansowych czy usług oraz gdzie jesteśmy względem innych rynków" – stwierdziła Katarzyna Szwarc w rozmowie z PAP.

Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego zaznaczyła, że udało się już stworzyć taki raport we współpracy o Komisją Nadzoru Finansowego. Był on poświęcony kosztom na polskim rynku kapitałowym. "Pozwolił rozwiać parę mitów, będących przedmiotem dyskusji na rynku kapitałowym przez ostatnich 15 lat. W efekcie zamiast dywagować, kto jest drogi czy tani, możemy przejść do dyskusji nad źródłami naszych problemów strukturalnych" – zauważyła Szwarc.

"Ten raport o kosztach był pierwszym z serii, nad którymi pracowaliśmy z Komisją Nadzoru Finansowego. Liczę na to, że kolejne dwa zostaną niedługo opublikowane: pierwszy dotyczy pozycji naszego rynku na tle międzynarodowym, natomiast drugi zajmuje się źródłami niskich stóp zwrotu na polskim rynku" – dodała.

Zapytana o to, czy obowiązek publikowania cyklicznych raportów o rynku skierowanych do konsumentów nie powinien zostać wpisany do ustawy o KNF, stwierdziła, że jest to "ciekawy pomysł".

"Liczę, że urząd będzie w przyszłości takie raporty publikował. One są niesamowicie pomocne, co pokazały raporty o kosztach. Nie ma żadnych przeszkód - zarówno dla ministerstwa, jak i dla KNF - aby te raporty w kolejnych odstępach czasowych publikować. Widzimy, że to się bardzo przydaje, nie tylko rynkowi, ale i konsumentom" – podkreśliła.

Według Katarzyny Szwarc konieczna jest nie tylko publikacja raportów na nowe tematy, ale także wykorzystywanie stworzonej już metodologii, aby móc ocenić, jakie zmiany zachodzą na polskim rynku kapitałowym.

"Wypracowane są już wszelkie narzędzia, bo pracowaliśmy nad tym raportem półtora roku. Trwało to bardzo długo, ale chcieliśmy mieć pewność, że mamy dobre dane oraz że metodologia jest dobrze wypracowana i skonsultowana z całym rynkiem. Może nam się nie podobać to, co ten Excel +wypluł+, ale przynajmniej wszyscy się zgadzamy, że metodologia jest w porządku. Nie ma więc żadnych przeszkód, abyśmy za dwa lata użyli tego samego narzędzia, nakarmili je nowymi danymi i zobaczyli, co się przez ten czas zmieniło. Bardzo liczę, że będziemy to kontynuować we współpracy z KNF" – podsumowała Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

autor: Marek Siudaj