Dla połowy Polaków najważniejszym zadaniem rządu jest walka z inflacją [Sondaż]

fot. Kamil Zajaczkowski

Połowa Polaków uważa, że najważniejszym zadaniem rządu jest walka z inflacją, według 22 proc. priorytetem jest odblokowanie środków z unijnego Funduszu Odbudowy - wynika z opublikowanego w sobotę sondażu SW Research dla rp.pl.

Uczestników sondażu zapytano, co - ich zdaniem - jest najważniejszym zadaniem rządu w najbliższych miesiącach. 50,7 proc. respondentów wskazało na walkę z inflacją, 22 proc. - na odblokowanie środków z unijnego Funduszu Odbudowy. Według 8 proc. ankietowanych najważniejsze jest wzmocnienie polskiej armii.

6 proc. respondentów za priorytet uznało pomoc dla uchodźców z Ukrainy; a 5,9 proc. - działania dyplomatyczne ws. zaostrzenia sankcji wobec Rosji. 1,3 proc. respondentów wśród możliwych odpowiedzi wskazało: "inne zadanie", natomiast 6,1 proc. ankietowanych nie miało zdania w tej kwestii.

"Walkę z inflacją za priorytetowe zadanie rządu uważa prawie 2 na 3 badanych (63 proc.) do 24 roku życia i 55 proc. badanych o dochodach wynoszących od 3001 zł do 5000 zł netto. Częściej niż pozostali respondenci odpowiedź tę wskazywali mieszkańcy miast liczących między 100 tys. a 199 tys. mieszkańców. Odblokowanie środków finansowych z Unii najczęściej wskazywali badani, którzy ukończyli 50 rok życia – co trzeci z nich" - skomentowała wyniki badania Małgorzata Bodzon z SW Research.

Badanie przeprowadziła agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel 10 -11 maja br. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

