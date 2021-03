"Tak" dla III progu podatkowego dla najbogatszych. Sondaż

fot. Shyntartanya / Shutterstock

Blisko połowa respondentów jest za wprowadzeniem 50 proc. stawki podatku dla osób zarabiających najwięcej, czyli powyżej 120 tys. zł – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie dziennika "Super Express".

Blisko połowa zapytanych przez "SE" popiera dodanie trzeciego progu podatkowego dla najbogatszej grupy podatników. Dziennik "Super Express" zlecił przeprowadzenie badania, w którym respondenci zostali poproszeni o ocenę pomysłu wprowadzenia III progu podatkowego dla osób zarabiających powyżej 120 tys. zł rocznie.

Łącznie 46 proc. badanych ma pozytywny stosunek do pomysłu, z tego 22 proc. ankietowanych osób uważa, że to bardzo dobry pomysł oraz 24 proc. wskazało, że to raczej dobry pomysł. Z kolei jedna trzecia badanych jest przeciwna wprowadzeniu takiego rozwiązania – 19 proc. osób odpowiedziało, że to raczej zły pomysł, a 14 proc. uważa, że to bardzo zły pomysł. Ponad jedna piąta ankietowanych (21 proc.) nie ma wyrobionego zdania na temat trzeciego progu podatkowego.

Drugi próg podatkowy przekroczyło ponad 1,2 mln Polaków w 2019 r. Oznacza to, że podatnicy "w drugim progu" opodatkowani są stawką 32 proc. od kwoty przekraczającej 85 528 zł. Żeby dostać się do tej grupy, trzeba zarabiać około 9 tys. zł brutto, czyli 6 435,15 zł netto. Wprowadzenie III progu podatkowego, o którym coraz częściej mówi się w kontekście "Nowego Ładu" zapowiedzianego przez rząd, dotyczyłoby części osób znajdujących się obecnie w drugim progu. Przykładowo podatnik zarabiający około 126 tys. zł rocznie, czyli 10,5 tys. zł brutto miesięcznie, przekroczyłby drugi próg podatkowy w październiku, a III próg (z badania) w grudniu.

Badanie na zlecenie dziennika zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 15-16 marca 2021 roku metodą CAWI na próbie 1036 dorosłych Polaków.

DF