Dla XTB to pierwsza taka sytuacja w historii. Nowe dane KDPW

Najnowsze dane KDPW pokazały, że DM XTB zaraportował za styczeń mniejszą liczbę rachunków maklerskich z dostępem do GPW niż miesiąc wcześniej. Wpływ na to miała głównie „roczna aktualizacja danych”. Minus u ubiegłorocznego lidera pozyskiwania nowych klientów przełożył się na całościowy niski przyrost liczby rachunków według statystyk KDPW.

fot. Arsenii Palivoda / / Shutterstock

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) co miesiąc publikuje statystykę prowadzonych rachunków maklerskich. W danych za styczeń uwagę zwraca niski miesięczny przyrost ogólnej liczby rachunków, który wyniósł tylko 3319 sztuk.

Ta najmniejszy wynik od lipca ubiegłego roku kiedy zanotowano nawet spadek liczby rachunków o 2533 szt., który jednak był efektem nagłego zamknięcia ok. 10 tys. kont prowadzonych przez Fair Place Finance, czyli brokera działającego pod marką Wealth Seed. Poza tym wyjątkiem styczeń 2024 r. jest więc najsłabszy od marca 2023 r., kiedy przybyło tylko 3003 rachunków. Licząc rok do roku, liczba rachunków zwiększyła się o 110 904 szt. do 1 729 611 szt. na koniec stycznia.

Zwracam jednak uwagę, że podane liczby dotyczą wszystkich rachunków, także tych nieaktywnych. Od czasu do czasu następuje tzw. czyszczenie ksiąg przez poszczególne domy maklerskie, które widać w statystykach.

W styczniu najmocniej w oczy rzucił się spadek miesiąc do miesiąca liczby rachunków prowadzonych przez DM XTB, który w 2023 r. był absolutnym liderem w otwieraniu nowych kont z dostępem do GPW. Tylko w grudniu brokerowi przybyło 9870 nowych kont, ale w styczniu br. było ich już o 1327 mniej. To pierwsza taka sytuacja od marca 2022 r., kiedy DM XTB zaczął być ujmowany w statystyce KDPW.

„Po pierwsze należy pamiętać, że KDPW publikuje wyłącznie dane na temat liczby inwestorów mających dostęp tylko do Giełdy Papierów Wartościowych. W przypadku takich właśnie klientów standardowo w styczniu każdego roku aktualizujemy dane dotyczące ich liczby” – skomentował dla redakcji Bankier.pl Filip Kaczmarzyk, członek zarządu XTB.

„Natomiast jako XTB oferujemy inwestorom dostęp również do rynków zagranicznych. Styczeń był dla nas rekordowy, ponieważ zanotowaliśmy jedno z najlepszych otwarć nowego roku w historii - w sumie na wszystkich rynkach do 29 stycznia otworzyliśmy ponad 38 tys. nowych kont” – dodał Kaczmarzyk.

Dodajmy, że samo założenie konta w DM XTB nie oznacza automatycznego dostępu do handlu polskimi akcjami. Aby to zrobić, należy zalogować się do „pokoju inwestora”, następnie przejść w zakładkę „moje konta” i zaznaczyć opcję Włącz CFD i akcje PL- informuje na swojej stronie broker.

Pozyskiwanie nowych klientów to jeden z głównych czynników, na którym skupia się zarząd spółki, który ostatnio zaraportował świetne wyniki za IV kwartał i ogłosił plany wprowadzenia do oferty szeregu nowości, mających przyciągnąć jeszcze więcej nowych klientów. Mimo ubytku ponad 1,3 tys. rachunków w styczniu w porównaniu z grudniem broker wciąż jest drugi pod względem ogólnej liczby kont maklerskich z dostępem do GPW wśród uczestników KDPW.

Trzecie pod tym względem BM Pekao także w styczniu zaraportowało ubytek kont, jednak tylko o 166 szt. Mniej rachunków niż w grudniu z czołowej dziesiątki zestawienia miało także BM Santandera (-655).

Największy przyrost rachunków zaraportowały BM mBanku (1812) oraz DM BOŚ (1503), które jako jedyne na rynku oferują w ramach swojej oferty także konta IKE i IKZE z dostępem do rynków zagranicznych, co z pewnością może przyciągać nowych klientów, zwłaszcza na fali noworocznych postanowień. Jednak, jak zdradzili maklerzy mBanku na swoim koncie na platformie X, „w styczniu większość nowych rachunków to eMakler”.

Na koniec warto zwrócić uwagę na ciągle ujmowanie w statystykach DM BPS, chociaż ten już dawno wypowiedział umowy swoim klientom. Pojawiły się jednak duże problemy ze sprawnym przetransferowaniem aktywów na inne rachunki według dyspozycji klientów, które nadal trwają.