Disney zwalnia 2500 osób. To efekt trzeciej fali redukcji etatów

W The Walt Disney Company rozpoczęła się trzecia runda zwolnień. Amerykański konglomerat przeprowadza dużą redukcję zatrudnienia, która łącznie dotknie 3 proc. wszystkich pracowników. W obecnej fali zwolnień pracę straci 2500 osób.

fot. Konstantin Yolshin / / Shutterstock

Disney rozpoczyna trzecią rundę zwolnień w tym roku. W związku z redukcją zatrudnienia pracę straci ponad 2500 pracowników, poinformowała stacja CNN oraz portal Deadline.

Jest to następstwo cięcia kosztów, zapowiedzianego pod koniec ubiegłego roku przez Boba Igera, dyrektora generalnego Disneya. Amerykański gigant branży rozrywkowej łącznie w ramach redukcji etatów zwolni 7000 pracowników w trzech partiach. W praktyce oznacza to, że pracę straci około 3 proc. wszystkich osób zatrudnionych w The Walt Disney Company.

Zwolnienia grupowe w Disney/u nie dotyczyły żadnego konkretnego działu firmy, podał serwis Deadline.

Bob Iger ogłaszając około pół roku wcześniej szeroko zakrojoną restrukturyzację przedsiębiorstwa, przewidywał 5,5 mld dolarów oszczędności. W tym 2,5 mld dolarów ma pochodzić z redukcji kosztów sprzedaży, kosztów operacyjnych oraz ogólnych kosztów administracji. Natomiast 3 mld dolarów to oszczędności wynikające z redukcji treści niezwiązanych ze sportem, w tym ze zwolnień.

DF