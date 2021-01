Disney+ ogranicza ofertę filmową dla dzieci ze względu na poprawność polityczną

fot. Ivan Marc / Shutterstock

W ofercie dla dzieci w serwisie streamingowym Disney+ mały widz nie znajdzie już klasycznych kreskówek, takich jak "Księga dżungli”, "Zakochany kundel”, "Piotruś Pan” czy "Dumbo”; podobnie jak inne grupy medialne Disney stara się dostosować treści do aktualnych wymagań poprawności politycznej - pisze w niedzielę "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Bajki te nadal można oglądać w profilu dla dorosłych, ale z komentarzem: "Ten program zawiera negatywne prezentacje (...) Te stereotypy były błędne kiedyś i nadal takie są".

Disney przekonuje, że zamiast usuwać te filmy z oferty dla dorosłych, chce otwarcie mówić o ich "szkodliwych skutkach" i otworzyć dyskusję, aby "razem uczynić przyszłość jeszcze bardziej inkluzywną".

W filmie zamieszczonym na stronie internetowej "Stories Matter" - inicjatywy, w ramach której Disney analizuje sposoby opowiadania historii w swoich filmach - aktorka Geena Davis, założycielka Institute for the Study of Gender Representation in Media, mówi: "To, co widzą nasze dzieci, wyznacza ramy tego, co myślą, że jest możliwe w życiu".

Jakie przesłanie - pyta Davis - otrzymują dzieci, kiedy obsadzamy bohaterów w rolach "jednowymiarowych, stereotypowych, przejaskrawionych lub przeseksualizowanych albo nie obsadzamy ich w żadnych rolach?".

