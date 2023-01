Kolejny gigant kończy z pracą zdalną i każe pracownikom wrócić do biur

Koniec z pracą w domu. Od marca zatrudnieni przez Disneya mają wrócić do biur - na razie na cztery dni w tygodniu. Zmiany zapowiedział kontrowersyjny dyrektor generalny Bob Iger, którego powrót do firmy dla części był zaskakujący.

fot. MT-R / / Shutterstock

Pracownicy hybrydowi będą proszeni o traktowanie czasu od poniedziałku do czwartku jako dni robocze ze stawiennictwem osobistym w miejscu pracy. - Możliwość spotkania i wymienienia poglądów na żywo, a nie podczas wideo spotkań, jest ważna dla tak kreatywnej firmy jak nasza - zaznaczył w notatce, którą zacytowało BBC News, szef Disneya. - Nic nie zastąpi możliwości obserwowania i tworzenia z rówieśnikami, ani uczenia się od liderów czy mentorów, które są niemożliwe bez fizycznej obecności w pracy - dodał.

Disney pozwolił zatrudnionym przejść na pracę zdalną podczas pandemii. Teraz, podobnie jak inne firmy, studio zapowiedziało powrót do biur. Pracownicy Apple'a od września mają obowiązek pojawiać się w biurze trzy dni w tygodniu. W listopadzie Elon Musk nakazał zatrudnionym przez Twittera wrócić do biur na 40 godzin tygodniowo, kończąc tym samym z polityką firmy "pracy z dowolnego miejsca". Teraz jeszcze musi za te biura zapłacić, bo grozi mu komornik.

Bob Iger kierował Disneyem przez 15 lat. Niecały rok temu przeszedł na emeryturę, a zastąpił go Bob Chapak. Teraz zarząd sprowadził go z powrotem, by pomógł przeprowadzić firmę przez trudny okres po gwałtownym spadku akcji, a platforma Disney+ wciąż przechodzi perturbacje, nie przynosząc zaplanowanych zysków.