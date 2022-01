Dino hamulcowym czwartkowych wzrostów. Minimalny „urobek” WIG20

fot. Krystian Maj / / FORUM

Najważniejszy indeks warszawskiej giełdy utrzymał dorobek z poprzedniej sesji przy rosnących rynkach zagranicznych. Nie pomagała słabość Dino, ale górnicze spółki przy wsparciu branży finansowej wyniosły WIG20 na niewielki plus.

Potrzeba było czasu, aby inwestorzy ocenili wczorajszy komunikat Fedu. Końcówka wczorajszej sesji w USA i wyprzedaż na azjatyckich rynkach (KOSPI -3,24 proc., Nikkei225 -3,11 proc.) nie zapowiadały nic dobrego podczas czwartkowego handlu w Europie. Zwłaszcza, że przed otwarciem rynku kasowego notowania kontraktów na DAX wskazywały ok. 2 proc. spadki. Rynek otworzył się na minusie w całej Europie, ale nie okazywał chęci pogłębiania spadków. Przeciwnie przez większość sesji starał się odrabiać poranne spadki.

Taka reakcja może świadczyć o tym, że inwestorzy, mimo jastrzębiego wydźwięku słów Jeroma Powella na konferencji, pozytywnie oceniają brak ogłoszenia zakończenia programu luzowania ilościowego już na styczniowym posiedzeniu. W każdym razie wydaje się, że rynek nie został zaskoczony, w związku z czym w czwartek w trakcie sesji pojawiły się wzrosty, które ostatecznie przeważały na większości parkietów w Europie oraz na rozpoczęciu handlu w USA.

Zobacz także Zacznij inwestować z głową. Skorzystaj z oferty Finax

WIG20 ostatecznie skończył dzień minimalnie nad kreską o 0,05 proc., WIG był wyżej o 0,14 proc. mWIG40 zdołał wzrosnąć na zakończenie o 0,5 proc. i tylko sWIG80 był niżej o 0,16 proc. Tym samym WIG140 wzrósł o 0,13 proc. Obroty wyniosły ponad 1,32 mld zł, z czego 1,11 dotyczyło WIG20.

Wśród 14 indeksów sektorowych 8 zaliczyło dzień na plus. Najwięcej zyskały będące ostatnio w dobrej kondycji górnictwo (3,08 proc.), chemia (2,43 proc.) oraz silnie skorelowana z ukraińskimi spółkami branża spożywcza (2,51 proc.). Z sześciu zniżkujących sektorowych indeksów najsłabszy był ten odzieżowy (-1,11 proc.). Leki zniżkowały o 1 proc., a paliwa, media, informatyka, energia straciły poniżej 1 proc.

Spadek cen akcji Dino (-6,70 proc.) spowodował, że kurs na zamknięciu był najniżej od końca sierpnia.

Allegro, które jak wyliczył PAP jest najmocniej niedoważoną spółką w WIG20, zanotowało spadek kursu o 3,14 proc.

Spadek o 0,89 zł zaliczył PKN Orlen, mimo że opublikowane rano wyniki za czwarty kwartał nie zawiodły. Zysk netto PKN Orlen wyniósł w czwartym kwartale 3,2 mld zł wobec konsensusu na poziomie 2,91 mld zł.

O trudnościach w procesach inwestycyjnych PGNiG mówił prezes Paweł Majewski. Cytowany przez PAP, wspomniał, że pozyskane ostatnio kredyty obrotowe zaspokajają obecne zapotrzebowanie spółki na kapitał. Kurs PGNiG spadł w czwartek o 0,53 proc.

Liderem wzrostów kolejny dzień była JSW (5,37 proc.). Na podium znalazła się inna górnicza spółka ze zdecydowanie większym wpływem na WIG20 i górniczy indeks. Akcje KGHM drożały (2,84 proc.) na wieść o planach rządu czasowego - do 30 listopada - obniżenia podatku od kopalin o ok. 30 proc., co ma oznaczać koszt dla budżetu na poziomie 726 mln zł. Również w czwartek spółka poinformowała o porozumieniu ze związkami zawodowymi i przyjęciu wynegocjowanych podwyżek płac w wysokości 10 proc. od stycznia 2022 r. oraz jednorazowego dodatku w wysokości 2000 zł.

Do wzrostów dołączył sektor finansowy reprezentowany przez PZU (2,74 proc.), PKO BP (0,92 proc.) i Pekao (1,69 proc.) Stawkę uzupełniły CD Projekt (1,32 proc.), Cyfrowy Polsat (0,76 proc.) i Asseco (0,37 proc.)

Po jedenastu podażowych sesjach z rzędu odbił kurs Ten Square Games (4,58 proc.), który w ciągu tygodnia stracił ponad 30 proc. po ogłoszeniu ABB przez akcjonariuszy. Według opinii analityków zebranych przez PAP taka mocna przecena może być okazją do zakupów. Zakupy z pewnością były robione, ponieważ wczorajszy obrót przekroczył 90 mln zł. W czwartek wymiana akacji wygenerowała 47,3 mln zł obrotu.

Podium uzupełniły ukraiński Kernel (3,04 proc.) i Grupa Azoty (2,92 proc.)

Kurs Pepco (-0,54 proc.) walczy o powrót do poziomu ceny emisyjnej, czyli 40 zł. Spółka liczy na to, że uda jej się dostać do indeksu WIG20 po marcowej rewizji rocznej.

Po przeciwnej stronie były akcje spółek technologicznych. Asseco SEE (-3,79 proc.), przez co od historycznego maksimum z 18 stycznia jest niżej o prawie 10 proc.

LiveChat spadł o 3,28 proc. poniżej ceny, za jaką ostatnio kupował akcje członek Rady Nadzorczej, w sumie przeznaczając na nie ponad 200 tys. zł.

W koszyku sWIG80 na pewno wyróżniają się akcje ukraińskich spółek paniczne wyprzedawanych w poniedziałek. Mniej szumu informacyjnego dotyczącego napięć na linii Rosja-Ukraina sprawia, ze odreagowanie spadków na WIG-Ukraina przybiera na sile. Od poniedziałkowego dołka to już ponad 6 proc. w trzy sesje. To indeks bardzo wrażliwy na polityczne napięcia dwóch wschodnich sąsiadów. Na tym tle wyróżniła się Astarta (7,03 proc.) z sWIG-u oraz Milkiland (5,43 proc.) czy CoalEnergy (6,37 proc.) z szerokiego rynku.

Sektor węglowy obecny na GPW zyskuje z resztą już trzecią sesję z rzędu. Tak było w przypadku choćby Bogdanki (3,69 proc.) i Bumechu (2,48 proc.). Poniedziałkowa wyprzedaż, okazuje się, że była, póki co dobrą okazją do zakupów.

Powyżej 6 proc rosły akcje Sanoka i Cognora. Członek zarządu Cognora w wywiadzie dla PAP wskazał, że spółka spodziewa się kolejnego kwartału z mocnymi wynikami, lecz powtórzenie wyniku z 2021 r. może być trudne.

Wyżej były akcje Unimotu (4,17 proc.) po tym, jak spółka wczoraj po sesji poinformowała, że według wstępnych szacunków transakcje tradingowe spółki zależnej pozytywnie wpłyną na wyniki finansowe IV kwartału 2021 i I kwartału 2022 podnosząc EBITDA o 21 mln w każdym z nich.

Bankier.pl

MKu