Dino pokazało wyniki. Wzrosły zyski i przychody rdr

Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w drugim kwartale 2023 roku 362,2 mln zł wobec 273,1 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie półrocznym. Konsensus PAP Biznes zakładał 386,9 mln zł zysku netto.

EBIT wyniósł 482,1 mln zł wobec 377,7 mln zł przed rokiem i był blisko 7 proc. niższy od oczekiwań analityków na poziomie 518,1 mln zł.

Wynik EBITDA grupy zwiększył się rok do roku o 26,8 proc. do 571,4 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 604 mln zł EBITDA.

Przychody grupy wyniosły 6,549 mld zł, co oznacza wzrost o 34 proc. rdr. Analitycy oczekiwali przychodów w wysokości 6,676 mld zł.

Marża EBITDA wyniosła 8,73 proc. wobec 9,22 proc. w II kw. 2022 r.

Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w II kwartale 2023 r. 20,3 proc., po wzroście o 29,8 proc. w analogicznym okresie 2022 r.

W całym pierwszym półroczu przychody grupy Dino wyniosły 12,1 mld zł i były o 38,3 proc. wyższe rdr.

Sprzedaż LFL wzrosła w I połowie roku o 23,3 proc. (25,5 proc. wzrostu przed rokiem).

Koszt własny sprzedaży wzrósł w I półroczu o 41,3 proc., do 9.295,6 mln zł. Koszty sprzedaży i marketingu wzrosły o 28,3 proc., do 1.868,7 mln zł. Koszty ogólnego zarządu wzrosły o 14,4 proc., do 73,3 mln zł.

EBITDA po I półroczu wyniosła 1.029,6 mln zł (wzrost o 31,4 proc. rdr), a zysk netto 632,8 mln zł (wzrost o 36,2 proc. rdr).

Marża EBITDA wyniosła 8,51 proc., podczas gdy w I półroczu 2022 r. było to 8,96 proc.

Spółka podała w raporcie, że świeże produkty, w tym mięso, wędliny i drób, odpowiadały za 40,3 proc. sprzedaży grupy w II kw. i za 41 proc. w pierwszym półroczu 2023 r.

Dług netto grupy Dino wyniósł 1.167,5 mln zł na koniec czerwca 2023 r., co oznacza spadek o 234,4 mln zł w stosunku do 31 grudnia 2022 r. i spadek o 235,7 mln zł w stosunku do 30 czerwca 2022 r.

Wskaźnik dług netto do wyniku EBITDA za ostatnich 12 miesięcy wyniósł 0,56x na dzień 30 czerwca 2023 r. w stosunku do 0,93x rok wcześniej.

Grupa wypracowała w drugim kwartale środki pieniężne netto z działalności operacyjnej w kwocie 647,4 mln zł wobec 546,7 mln zł przed rokiem. W całym pierwszym półroczu środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 890,7 mln zł, 98,4 proc. więcej rdr.

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej w I półroczu były ujemne i wyniosły minus 563,8 mln zł wobec minus 724 mln zł rok wcześniej. Spółka podała, że na przepływy z działalności inwestycyjnej składały się przede wszystkim nakłady inwestycyjne związane z otwarciami nowych marketów Dino, rozwojem mocy produkcyjnych zakładu mięsnego Agro Rydzyna oraz rozwojem zaplecza logistycznego (w II kw. 2023 r. uruchomione zostało 8 centrum dystrybucyjnego spółki w miejscowości Kaliska w województwie kujawsko-pomorskim).

W II kw. 2023 r. spółka Dino Polska uruchomiła 62 nowe sklepy Dino. Łącznie w I półroczu 2023 r. otwartych zostało 116 nowych sklepów w stosunku do 162 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na dzień 30 czerwca 2023 r. sieć Dino liczyła 2.272 markety, o 297 więcej niż przed rokiem.

Zarząd spółki oczekuje, że w 2023 r. całkowita liczba sklepów Dino wzrośnie o niskich kilkanaście procent w stosunku do liczby sklepów z końca 2022 r.

Poniżej przedstawiamy wyniki Dino Polska w drugim kwartale 2023 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i do poprzednich wyników.

Dane w mln zł.

2Q2023 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2023 rdr Przychody 6548,7 6675,9 -1,9% 34,0% 18,1% 12093,0 38,3% EBITDA 571,4 604,0 -5,4% 26,8% 24,7% 1029,6 31,4% EBIT 482,1 518,1 -6,9% 27,6% 28,3% 857,8 33,9% zysk netto 362,2 386,9 -6,4% 32,6% 33,8% 632,8 36,2% marża EBITDA 8,7% 9,1% -0,33 -0,50 0,46 8,51% -0,45 marża EBIT 7,4% 7,8% -0,40 -0,37 0,59 7,09% -0,24 marża netto 5,5% 5,8% -0,27 -0,06 0,65 5,23% -0,08





