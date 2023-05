Dino Polska chwali się zyskami. Wyższymi niż obstawiał rynek

Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w pierwszym kwartale 2023 roku 270,7 mln zł wobec 191,4 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP Biznes zakładał 256,3 mln zł zysku netto.

fot. Anna_plucinska / / Shutterstock

EBIT wyniósł 375,7 mln zł wobec 262,9 mln zł przed rokiem i był ok. 7 proc. wyższy od oczekiwań analityków na poziomie 351 mln zł.

Wynik EBITDA grupy wyniósł 458,2 mln zł, co oznacza wzrost o 37,7 proc. rdr. Konsensus PAP Biznes zakładał 434,5 mln zł EBITDA.

Przychody grupy wyniosły ok. 5,544 mld zł, czyli wzrosły o 43,8 proc. rdr. Analitycy oczekiwali przychodów w wysokości 5,432 mld zł.

Marża EBITDA wyniosła 8,3 proc., podczas gdy rok temu było to 8,6 proc.

Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w I kwartale 27,2 proc., po wzroście o 20,4 proc. w analogicznym okresie 2022 roku.

Koszt własny sprzedaży wzrósł w I kwartale o 46,3 proc., do 4.209,3 mln zł. Koszty sprzedaży i marketingu wzrosły o 36,6 proc., do 930,1 mln zł. Koszty ogólnego zarządu spadły o 1,8 mln zł do 32 mln zł.

Spółka podała w raporcie, że świeże produkty odpowiadały za 42 proc. sprzedaży grupy w I kw. 2023 r.

Dług netto Grupy Dino wyniósł 1.510,1 mln zł na koniec marca 2023 r., co oznacza wzrost o 108,3 mln zł w stosunku do 31 grudnia 2022 r. i spadek o 9,3 mln zł w stosunku do 31 marca 2022 r.

Wskaźnik dług netto do EBITDA za ostatnich 12 miesięcy wyniósł 0,77x na koniec marca 2023 r. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 1,12x.

W pierwszym kwartale środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 243,3 mln zł. W pierwszym kwartale 2022 r. przepływy te były ujemne i wynosiły minus 97,8 mln zł. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 309,7 mln zł i spadły o 7,7 proc. rdr.

Spółka poinformowała, że przeważająca część nakładów inwestycyjnych została przeznaczona na geograficzną ekspansję sieci marketów Dino oraz częściowo także na budowę ósmego centrum dystrybucyjnego spółki w miejscowości Kaliska w województwie kujawsko-pomorskim, które zostało uruchomione w II kwartale 2023 r.

W I kw. 2023 r. spółka Dino Polska uruchomiła 54 nowe sklepy. Na koniec marca 2023 r. sieć Dino obejmowała 2.210 sklepów o łącznej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej 869,4 tys. m kw. (+18,0 proc. rdr). Rok wcześniej, w I kwartale 2022 r. Dino uruchomiło 66 sklepów.

Jak podano w raporcie, zarząd spółki oczekuje, że w 2023 r. całkowita liczba sklepów Dino wzrośnie o niskich kilkanaście procent w stosunku do liczby sklepów z końca 2022 r.

Dino kontynuuje montaż paneli fotowoltaicznych na dachach swoich marketów. W I kwartale liczba marketów Dino posiadających własne instalacje fotowoltaiczne zwiększyła się o 62 do 1.763, a łączna moc tych instalacji wzrosła do 68,2 MW. W tym samym czasie grupa Dino wygenerowała 7,6 GWh energii elektrycznej ze słońca, a w analogicznym okresie 2022 r. 5,1 GWh. (PAP Biznes)

pel/ asa/