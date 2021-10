Dimon: Bitcoin jest bezwartościowy

/

"Moim osobistym zdaniem bitcoin jest bezwartościowy" - stwierdził Jamie Dimon, prezes JP Morgan Chase. To nie pierwsza tego typu wypowiedź szefa największego amerykańskiego banku. Tym niemniej jego firma oferuje klientom możliwość zainwestowania w kryptowalutę. "Nasi klienci to dorośli ludzie" - komentuje Dimon.

Jamie Dimon od lat sceptycznie wypowiada się na temat bitcoina. Mówił m.in. że bitcoin "to fatalny środek przechowywania wartości", "oszustwo" czy "złoto głupców". W poniedziałek, podczas dorocznego spotkania Institute of International Finance, powtórzył, że jego zdaniem bitcoin jest bezwartościowy.

Tymczasem od ponad roku JP Morgan oferuje klientom możliwość zainwestowania w kryptowalutę. "Nasi klienci to dorośli ludzie. Uważają inaczej. Tak właśnie powstają rynki" - stwierdził Dimon. "Jeśli chcą mieć dostęp do zakupu bitcoina, nie możemy im tego uniemożliwić, ale możemy im dać szansę robić to legalnie".

Obecnie bitcoin jest wyceniany na blisko 57 tys. dolarów, ponad 5 razy wyżej niż rok temu. Wszystkie btc w obiegu mają wartość rynkową przekraczającą bilion dolarów.

MKa