Diamnety coraz tańsze. "Ludzie wolą kupić jedzenie"

Ceny nieoszlifowanych diamentów nadal spadają. Obecnie według Zimnisky Global Rough Diamond Index są najniższe od roku. Jak się okazuje, po pandemii kupujący zaczęli unikać towarów luksusowych, tj. biżuteria. Wolą wydać pieniądze na jedzenie czy podróże.

fot. Kwangmoozaa / / Shutterstock

- Podczas pandemii ludzie mieli więcej pieniędzy, które oszczędzili nie chodząc do restauracji czy nie podróżując, dlatego skłonni je byli wydawać m.in. na biżuterię - powiedział w CNN Paul Zimnisky, globalny analityk ds. diamentów. W 2021 i 2022 roku popyt na biżuterię był najwyższy w historii. Teraz to się zmieniło, co nie pozostało bez wpływu na rynek.

Gwałtowny spadek cen nastąpił po dwóch rekordowych latach sprzedaży surowca. Spadające ceny kamieni szlachetnych opisaliśmy już miesiąc temu w artykule Michała Misiury "Diamenty są wieczne, ale czy na pewno? Ceny kamieni spadają". Trend wciąż trwa. Jak twierdzą analitycy, po pandemii konsumenci wolą wydawać pieniądze na przeżycia tj. wyjazdy, wyjścia do restauracji, kino niż na dobra luksusowe.

- Diamenty to rynek zorientowany całkowicie na konsumentów - wyjaśnia Edahn Golan, niezależny analityk ds. kamieni szlachetnych. Co za tym idzie, zapotrzebowanie kupujących na biżuterię wpływa na ceny surowca, a co za tym idzie - i na ceny detaliczne. Sprzedawcy podsycają popyt, inwestując setki milionów dolarów na reklamę.

Spadki cen surowca nie oznaczają, że kupujący zobaczą obniżki u jubilerów. Sprzedawcy detaliczni nie dostosowując swoich cen w oparciu i rynek surowca w perspektywie krótkoterminowej, niezależnie od tego, czy produkty stają się tańsze, czy droższe. W opinii Golana sprzedawcy detaliczni ustalają próg cenowy i zaciekle chronią swoje marże brutto".

Mimo że ceny surowca diamentowego spadają, zakup u jubilera jednokaratowego okrągłego diamentu jest średnio o 3 proc. droższa niż w styczniu 2020 roku. - W krótkiej perspektywie, jeśli ceny hurtowe spadają, część sprzedawców będzie chciała wykorzystać szansę, by zarobić wyższą marżę - prognozuje Zimnisky. A będzie na czym. Mniej więcej od świąt Bożego Narodzenia do Walentynek trwają jubilerskie żniwa.