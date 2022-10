Deweloperzy z najgorszym wynikiem od sześciu lat. Ruch na budowach spadł o 45 proc.

/ Shutterstock

Posucha na budowach mieszkań prowadzonych przez deweloperów trwa w najlepsze. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w III kw. 2022 r. deweloperzy rozpoczęli budowę 22,2 tys. mieszkań. To najgorszy wynik od sześciu lat i jednocześnie o blisko 45 proc. niższy niż przed rokiem.

Rozpoczęte budowy mieszkań i domów

W III kw. 2022 r. w Polsce rozpoczęto budowę 44 415 lokali mieszkalnych (-10,4 proc. r/r). Po stronie deweloperów zapisano 22 264 mieszkania, z kolei inwestorzy indywidualni ruszyli z budową 22 151 domów jednorodzinnych. To pierwsza taka sytuacja od pierwszych miesięcy pandemii COVID-19, gdy aktywność na placach budów inwestorów indywidualnych była tak bardzo zbliżona do wyniku osiągniętego przez deweloperów.

W przypadku deweloperów budujących na sprzedaż lub wynajem niespełna 22,3 tys. mieszkań, których budowę rozpoczęto w III kw. 2022 r. oznaczało spadek o 44,8 proc. w ujęciu rocznym oraz o 44,7 proc. względem analogicznego okresu 2020 r.

W samym wrześniu deweloperzy ruszyli z budową 8707 lokali mieszkalnych, co przełożyło się na blisko 23-procentową obniżkę w relacji do września 2021 r. oraz na blisko 50-procentowy spadek w ujęciu dwuletnim.

To jednak nie wrzesień a sierpień wyznaczył minimum zaangażowania deweloperów w nowe budowy. GUS zanotował wówczas jedynie 5198 nowych budów – najmniej od lipca 2014 r. i o kilkanaście procent mniej niż w pierwszych miesiącach pandemii COVID-19.

Ostatni kwartał na minusie zapisali także inwestorzy indywidualni. Liczba rozpoczętych przez nich budów była najniższa od dziewięciu lat. Spadek względem rekordowego III kw. 2021 r. wyniósł blisko 27 proc.

U podstaw znacznie niższego niż w poprzednich latach zapału do rozpoczynania budów leżą dwa czynniki. Pierwszy to trwająca od ośmiu miesięcy wojna na Ukrainie, która dotknęła rynek budowlany – skutkując zarówno odpływem pracowników jak i rosnącymi cenami materiałów budowlanych.

Z drugiej strony wyhamowanie nowych inwestycji przez deweloperów wynikać może z odpływu klientów chcących posiłkować się kredytem hipotecznym, który związany jest z kolei z podwyżkami stóp procentowych, rosnącym kosztem kredytu i spadającą zdolnością kredytową.

Jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej, we wrześniu 2022 r. o kredyt hipoteczny wnioskowało jedynie 13,5 tys. osób – o 67,6 proc. mniej niż we wrześniu 2021 r. – ostatnim miesiącu przed rozpoczęciem cyklu podwyżek stóp procentowych.

Pozwolenia na budowy i oddane lokale mieszkalne

Trzeci kwartał 2022 r. przyniósł także spadek, choć nie tak drastyczny, w przypadku pozwoleń na budowy mieszkań. Deweloperzy uzyskali pozwolenia umożliwiające w przyszłości budowę 43 057 lokali (-10,5 proc. r/r), podczas gdy inwestorzy indywidualni na podstawie uzyskanych pozwoleń będą mogli zbudować 21 882 domy jednorodzinne (-35,8 proc. r/r).

Liczba pozwoleń wydanych we wrześniu 2022 r. wyniosła odpowiednio: 14 892 w przypadku deweloperów (-2,7 proc. r/r) oraz 6886 w przypadku inwestorów indywidualnych (-40,5 proc. r/r).



Dobre wyniki osiągnięte w poprzednich miesiącach sprawiły, że liczba pozwoleń uzyskanych przez deweloperów w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 r. była wyższa niż przed rokiem (+1,7 proc. r/r).

Na plusie pierwsze trzy kwartały 2022 r. wypadły także w przypadku liczby mieszkań i domów oddanych do użytku. Sam III kw. 2022 r. był pod tym względem zbliżony do lat poprzednich. Deweloperzy oddali do użytku 36 353 mieszkania, co oznaczało obniżkę o 0,6 proc. w ujęciu rocznym, z kolei inwestorzy indywidualni oddali w tym czasie 20 495 domów (-3,6 proc. r/r).