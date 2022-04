Mieszkaniówka spada z wysokiego konia. Deweloperzy z dwucyfrowym spadkiem liczby nowych budów

fot. Drop of Light / / Shutterstock

Za deweloperami najgorszy pierwszy kwartał od dwóch lat pod względem liczby rozpoczętych budów mieszkań, a jeśli wyłączymy z analizy początek pandemii koronawirusa to od czterech – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Rozpoczętych budów mieszkań było o ponad 21 proc. mniej niż przed rokiem. Pierwszy kwartał na minusie zapisali także inwestorzy indywidualni, choć w ich przypadku nadzieję mogło wlać wyraźne wiosenne ożywienie na placach budów.

Mieszkania i domy oddane do użytku

Zarówno marzec, jak i pierwszy kwartał 2022 r. najlepiej wypadł pod względem liczby mieszkań i domów oddanych do użytku. W trzecim miesiącu roku po stronie deweloperów zapisano 11 174 takich lokali (+1,5 proc. r/r).

Inwestorzy indywidualni przekazali do użytku 9316 domów jednorodzinnych – o 21,2 proc. więcej niż przed rokiem. To drugi miesiąc w historii, po grudniu 2021 r., kiedy przekroczono próg 9 tys. domów.

Inwestorzy indywidualni na plusie zapisali także pierwszy kwartał 2022 r., w którym to oddali do użytku 24 199 domów – o 12,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Deweloperzy w tym czasie oddali do użytku 29 349 mieszkań, co oznaczało obniżkę o 3,6 proc. w ujęciu rocznym.

Wydane pozwolenia na budowę

Od początku roku w ujęciu miesięcznym rośnie również liczba uzyskiwanych pozwoleń uprawniających do budowy mieszkań i domów. Deweloperzy otrzymali w marcu dokumenty uprawniające do postawienia w przyszłości 18 908 lokali, co było wynikiem o 8 proc. wyższym niż w lutym i jednocześnie o blisko 19 proc. niższym niż w marcu 2021 r. Wpływ na dwucyfrową obniżkę miał jednak wysoki poziom bazy, bowiem ubiegłoroczny marzec był jednym z trzech najlepszych miesięcy w historii.

Wynik osiągnięty przez inwestorów indywidualnych w marcu 2022 r. był niemal identyczny jak przed rokiem. Uzyskali oni bowiem pozwolenia uprawniające do budowy 10 219 domów jednorodzinnych (+32,7 proc. m/m i +0,1 proc. r/r).

Za sprawą fatalnego stycznia i nienajlepszego lutego cały pierwszy kwartał 2022 r. zakończył się na 8-procentowym minusie. Deweloperzy uzyskali w tym czasie 52 020 pozwoleń na budowę (-8,2 proc. r/r), a inwestorzy indywidualni 24 423 (-10,1 proc. r/r).

Rozpoczęte budowy mieszkań i domów

Choć zarówno w przypadku deweloperów, jak i inwestorów indywidualnych marzec przyniósł wiosenne ożywienie na placach budów, to w relacji rocznej w obu przypadkach odnotowano dwucyfrową obniżkę.

W marcu deweloperzy rozpoczęli budowę 13 015 mieszkań i choć był to wynik o 15 proc. wyższy niż w lutym, to w relacji rocznej zanotowano 27-procentową obniżkę. Tegoroczny marzec był także o blisko 2 proc. gorszy od trzeciego miesiąca 2019 r.

Znacznie wyraźniej wiosenne ożywienie można było dostrzec na placach budów prowadzonych przez inwestorów indywidualnych, którzy rozpoczęli budowę 10 304 domów, po raz pierwszy od września przekraczając próg 10 tys. Był to wynik o 66 proc. wyższy od zanotowanego w lutym.

W relacji rocznej liczba budów rozpoczętych przez inwestorów indywidualnych była o blisko 14 proc. niższa. Lepszy marzec odnotowano także w 2017 r.

Jeśli weźmiemy pod uwagę pierwszy kwartał 2022 r., deweloperzy ruszyli z budową 31 675 mieszkań, co oznaczało spadek o 21,1 proc. względem I kw. 2021 r. W tym czasie inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 20 855 domów jednorodzinnych (-5,8 proc. r/r).