Deweloperzy odpuszczają nowe budowy. Mieszkaniówka z ogromnym spadkiem w 2022 roku

W 2022 r. ruch na budowach mieszkań i domów był o ponad 30 proc. niższy niż w 2021 r. – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Choć punktem odniesienia jest rekordowy 2021 rok, to nowych budów prowadzonych przez deweloperów i tak było najmniej od pięciu lat.

fot. Abduramanova Elena / / Shutterstock

Rozpoczęte budowy mieszkań i domów

W 2022 r. w Polsce rozpoczęto budowę 197 435 mieszkań. Po raz pierwszy od 2017 r. liczba ta nie przekroczyła 200 tys. Zdecydowanie mocniejszy zjazd względem 2021 r. zanotowali deweloperzy, którzy rozpoczęli pracę nad budową 115 285 mieszkań (-30,7 proc. r/r). Był to najgorszy wynik od 2017 r., włącznie z 2020 r., gdy mieliśmy do czynienia z zastojem spowodowanym wybuchem pandemii COVID-19.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zdecydowanie mniej chętnie nowe budowy rozpoczynali także inwestorzy indywidualni. Ich udziałem było 82 150 nowych budów domów jednorodzinnych – najmniej od 2015 r. i jednocześnie o 22,5 proc. mniej niż w 2021 r.

Bankier.pl

W samym grudniu deweloperzy rozpoczęli budowę 6949 mieszkań (-5,7 proc. r/r i -44,8 proc. r/r), z kolei inwestorzy indywidualni ruszyli z budową 2827 domów (-37,6 proc. m/m i -39,7 proc. r/r).

Jak wynika z szacunków GUS, na koniec grudnia 2022 r. w budowie pozostawało 833 tys. lokali mieszkalnych – o ok. 37 tys. mniej (-4,4 proc.) niż na koniec 2021 r.

Pozwolenia na budowę

Nieco lepiej wyglądają wyniki dotyczące liczby pozwoleń na budowę. Polskie urzędy w 2022 r. wydały ich łącznie 291 393. Deweloperzy uzyskali 201 330 takich dokumentów (-4,8 proc. r/r), z kolei inwestorzy prywatni uzyskali pozwolenia uprawniające do budowy 90 063 domów (-27,2 proc. r/r).

Podobnie jak w przypadku rozpoczynanych budów był to najniższy wynik od siedmiu lat. Sytuacji nie poprawił sam grudzień, który był najgorszym miesiącem od stycznia 2015 r. W przypadku pozwoleń na budowę uzyskiwanych przez deweloperów grudzień był lepszy zarówno od listopada (+7,8 proc. m/m), jak i października.

Mieszkania i domy oddane do użytku

W 2022 r. zarówno deweloperzy, jak i inwestorzy indywidualni oddali do użytku 224 645 lokali mieszkalnych – co prawda mniej o 5,8 proc. niż w 2021 r., ale jednocześnie był to drugi najwyższy wynik w historii porównywalnych danych.

Deweloperzy zanotowali wzrost liczby oddanych mieszkań w skali roku. W 2022 r. stało się tak ze 142 807 lokalami (+0,8 proc. r/r). Był to jednak wynik nieznacznie niższy od zanotowanego w 2020 r. (-0,7 proc.).

W tym samym czasie inwestorzy indywidualni oddali do użytku 81 838 domów jednorodzinnych, co było wynikiem o 15,4 proc. niższym od zanotowanego w rekordowym 2021 r. Względem poprzednich lat miał miejsce jednak dwucyfrowy wzrost.

Bankier.pl

W samym grudniu deweloperzy oddali do użytku 14 251 mieszkań (-11,3 proc. m/m i -11,7 proc. r/r), z kolei inwestorzy indywidualni oddali do użytku 9558 domów (+12, proc. m/m i -2,2 proc. r/r).

W pozostałych formach budownictwa, tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, oddano do użytkowania łącznie 3,8 tys. mieszkań (wobec 4,6 tys. przed rokiem).