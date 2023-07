Deweloperzy odmrażają inwestycje. "Bezpieczny kredyt 2 proc." nakręcił koniunkturę?

Tani kredyt nakręca popyt na mieszkania, więc deweloperzy odmrażają inwestycje - pisze poniedziałkowa "Rzeczpospolita". Lokale zaczynają znikać na coraz wcześniejszym etapie budowy, a ich ceny rosną - dodaje.

fot. Jan Zwolinski / / Shutterstock

Jak dodaje dziennik, z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że na 14 największych rynkach deweloperzy oferują 71 tys. mieszkań.

"Cała oferta w Polsce jest szacowana na ok. 95 tys. lokali. Udział mieszkań gotowych w ofercie 14 rynków wzrósł z 15 proc. na początku roku do 19,6 proc. w czerwcu" - czytamy.

Reklama

Zobacz także Bezpieczny kredyt hipoteczny 2%? Porozmawiaj z ekspertami

"Rz" wskazuje, że w Warszawie deweloperzy oferowali pod koniec czerwca ponad 11,4 tys. mieszkań, z czego gotowych – niespełna 2,5 tys. (21,7 proc.). We Wrocławiu cała oferta nowych lokali w tym czasie to ponad 7,1 tys. Gotowych – ponad 2 tys. (29,5 proc.). W Poznaniu było to ponad 4,7 tys. wszystkich, 890 gotowych (18,7 proc.), w Łodzi – 6,1 tys. i 640 (10,5 proc.), w Krakowie – niemal 7,1 tys. i 1819 (25,7 proc.), a w Trójmieście 5,8 tys. i 1,4 tys. (25,2 proc.). W aglomeracji katowickiej do kupienia było ponad 6,5 tys. lokali, z czego ukończonych – ponad 2 tys. (31 proc.).

Wysypu ofert nie ma, za to rosną ceny mieszkań

Według dziennika na razie ożywienie na rynku nie przekłada się na spektakularne zwiększenie oferty. Przekłada się za to na wzrost cen mieszkań.

Kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Pobierz kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Chcesz sprawdzić, jaka będzie rata po dopłacie? Zastanawiasz się, na jaką kwotę kredytu będzie Cię stać? Chcesz dowiedzieć się, jak długość okresu spłaty wpłynie na raty? Pobierz kalkulator, który wyliczy szacunkowy harmonogram kredytu z dofinansowaniem - "pełną" ratę i ratę po dopłacie. Pobierz poradnik zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Podano, że "średnie ceny ofertowe lokali w stolicy w ciągu roku wzrosły o 10,5 proc., do 14,9 tys. zł za mkw. W Krakowie – o 18 proc., do ponad 13,7 tys. zł, w Szczecinie – o 15,3 proc., do 12,2 tys. zł, w Katowicach – o 14,9 proc., do 10,5 tys. zł, a w Trójmieście o 13,9 proc., do niemal 12,9 tys. zł za mkw.".

Ekspert portali RynekPierwotny.pl i GetHome.pl Marek Wielgo, spodziewa się w ofercie coraz więcej "dziur w ziemi". "Już dziś najbardziej odległe terminy odbioru mieszkań z aktualnej oferty to IV kw. 2026 r." - pisze "Rz". (PAP)

aop/ amac/