Deweloperzy oddali mniej mieszkań, ale rozpoczęli więcej budów niż przed rokiem

fot. Zhao jiankang /

Mieszkaniówka powoli wychodzi z pandemicznych zawirowań. Choć w styczniu oddano do użytku mniej mieszkań niż przed rokiem, to pomimo wejścia w życie nowych, bardziej restrykcyjnych norm energetycznych, deweloperzy chętniej rozpoczynali nowe inwestycje – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Za branżą najlepsze otwarcie roku w ostatniej dekadzie – zarówno pod względem liczby rozpoczętych budów, jak i wydanych pozwoleń na budowę nowych mieszkań.

Mieszkania oddane do użytku

W styczniu 2021 r. w Polsce oddano do użytku 17 131 mieszkań – o 32,9 proc. mniej niż w grudniu 2020 r. oraz o 7,5 proc. mniej niż przed rokiem. Przeciętna powierzchnia lokalu mieszkalnego oddanego do użytku wyniosła 94,1 mkw.

/ fot. Bankier.pl /

Statystyki zarówno w relacji miesięcznej, jak i rocznej mocniej zaniżyli deweloperzy, którzy w styczniu 2021 r. oddali do użytku 10 145 lokali mieszkalnych. Był to wynik o 38,4 proc. niższy niż w grudniu 2020 r. oraz o 12,6 proc. niższy w relacji do stycznia 2020 r.

Inwestorzy indywidualni w pierwszym miesiącu 2021 r. oddali do użytku 6735 domów jednorodzinnych – o 19,4 proc. mniej niż miesiąc wcześniej oraz jednocześnie o 2,8 proc. więcej niż w rok temu.

Wydane pozwolenia na budowę

Styczeń 2021 r. przyniósł za to wzrost wartości względem 2020 r. w przypadku wydanych pozwoleń na budowę oraz rozpoczętych budów.

Polskie urzędy w styczniu 2021 r. wydało 23 290 pozwoleń na budowę. I choć był to wynik o 32,7 proc. niższy od grudniowego, to w relacji rocznej zanotowano wzrost o 26,8 proc. i to biorąc pod uwagę fakt, że tegoroczny styczeń miał o dwa dni robocze mniej od pierwszego miesiąca 2020 r.

/ fot. Bankier.pl /

Spadek liczby wydanych pozwoleń w relacji miesięcznej związany jest z kolei z rekordowym punktem odniesienia. W grudniu wydano bowiem 34 589 pozwoleń, co było rekordowym wynikiem. Taki ich wysyp miał z kolei związek m.in. z nowymi, zaostrzonymi normami energetycznymi podczas budowy mieszkań i domów jednorodzinnych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Deweloperzy otrzymali w styczniu 2021 r. pozwolenia uprawniające do budowy 14 911 mieszkań (-41 proc. m/m oraz +30,2 proc. r/r), a inwestorzy indywidualni otrzymali pozwolenia na budowę 8259 domów jednorodzinnych (-10,4 proc. m/m oraz +21,2 proc. r/r), co może przełożyć się na wzrost liczby nowych budów wiosną.

Rozpoczęte budowy

W styczniu 2021 r. ruch było widać nie tylko w urzędach, ale także na placach budów. W pierwszym miesiącu 2021 r. rozpoczęto budowę 17 419 lokali mieszkalnych, co było wynikiem o 1,8 proc. wyższym od grudniowego oraz o 9,6 proc. wyższym od zanotowanego w styczniu 2020 r.

/ fot. Bankier.pl /

Deweloperzy w tym czasie rozpoczęli budowę 12 430 mieszkań (+5,2 proc. m/m oraz +23,9 proc. r/r). Mniejsze zainteresowanie rozpoczynaniem budów przejawiali za to inwestorzy indywidualni, którzy rozpoczęli prace przy budowie 4737 domów jednorodzinnych. Był to wynik o 7,7 proc. niższy niż w grudniu oraz o 12,6 proc. niższy w relacji do stycznia 2020 r.

Tradycyjnie już najwięcej budowano w woj. mazowieckim. W styczniu rozpoczęto tam budowę 4,2 tys. mieszkań. Tamtejsze urzędy wydały także pozwolenia uprawniające do budowy 2,7 tys. lokali mieszkalnych. Deweloperzy i inwestorzy indywidualni oddali w tym czasie także 4,2 tys. mieszkań.

Jak wynika z szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, pod koniec stycznia 2021 r. w budowie pozostawało ok. 827,7 tys. mieszkań – o 0,6 proc. więcej niż w analogicznym czasie 2020 r.