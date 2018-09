Deweloperzy mają problemy. Ceny mieszkań spadają

O kilka, kilkanaście procent wzrosły ceny transakcyjne mieszkań w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie i Lublinie między II kwartałem 2017 a II kwartałem 2018 r. – wynika z raportu Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium. Ci, którzy odłożyli zakup lokalu, niekoniecznie muszą jednak pluć sobie w brodę. W ostatnim czasie wzrosty cen zaczynają bowiem wyhamowywać, a w przypadku niektórych przedziałów metrażowych obserwujemy nawet spadki. Ma to związek z problemami deweloperów.

Warszawa bez zaskoczeń

Najdroższym miastem w Polsce, jeśli chodzi o ceny transakcyjne mieszkań, pozostaje Warszawa. W II kwartale 2018 r. wynosiły one od prawie 8 do ponad 9 tys. zł za metr kwadratowy, przy czym najwyższe były w przypadku lokali dużych, liczących przynajmniej 80 mkw. Dla porównania we Wrocławiu za metr kwadratowy płaciło się ok. 5–6 tys. zł, z tym że najwyższe stawki dotyczyły najmniejszych lokali, do 35 mkw. Są jednak oczywiście i tańsze miasta. Przykładowo w Łodzi metr kwadratowy kosztował ok. 4 tys. zł.

Jak pokazują wyniki raportu, w okresie między II kwartałem 2017 a II kwartałem 2018 r. mieliśmy do czynienia ze wzrostami cen transakcyjnych mieszkań, zwykle o kilka, kilkanaście procent. Jeżeli zrobimy jednak porównanie II kwartału obecnego roku z kwartałem poprzednim, okaże się, że wzrosty te zaczynają wyhamowywać, w niektórych przypadkach zaobserwujemy nawet kilkuprocentowe spadki. Spośród analizowanych miast wyjątkiem jest Gdańsk – tam ceny nie spadły w żadnym przedziale metrażowym.

Kłopoty deweloperów

Analiza wyników raportu pozwala przypuszczać, że „za chwilę będzie dobry czas dla kupujących […]. Na dalsze sprzyjające warunki wpływać może m.in. trudna sytuacja deweloperów. Mają oni problemy z rosnącymi kosztami pracy, z brakiem siły roboczej. To wszystko może się przełożyć na większe możliwości negocjacyjne kupujących” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Malwina Wrotniak, analityk Bankier.pl. Należy przy tym zauważyć, że ceny mieszkań w dobrej lokalizacji, blisko centrum, na które jest duży popyt, prawdopodobnie będą się utrzymywać niezależnie od wspomnianych trudności deweloperów.