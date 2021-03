Deweloperzy gromadzą pozwolenia, ale budują mniej niż przed rokiem

fot. Shutterstock.com /

Pełne ręce roboty miały w lutym urzędy, które wydały rekordową, jak na ten miesiąc, liczbę pozwoleń na budowę mieszkań i domów jednorodzinnych – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Tak różowo nie było jednak na placach budów. Zarówno deweloperzy jak i inwestorzy indywidualni ruszyli z mniejszą liczbą nowych inwestycji niż przed rokiem i dwoma laty.

Mieszkania oddane do użytku

W lutym 2021 r. w Polsce oddano do użytku 16 723 lokali mieszkalnych – o 2,4 proc. mniej niż w styczniu. Choć to drugi miesiąc z rzędu ze spadkiem po rekordowym grudniu 2020 r., zarówno deweloperzy jak i inwestorzy indywidualni oddali do użytku o ponad 7 proc. więcej mieszkań niż w lutym 2020 r. oraz o 4 proc. więcej niż przed dwoma laty.

/ fot. Bankier.pl /

Wzrost wyraźniej zarysował się w przypadku domów jednorodzinnych. Inwestorzy indywidualni oddali w lutym bowiem 6967 domów jednorodzinnych – o 11,7 proc. więcej niż rok wcześniej. W tym samym czasie deweloperzy oddali do użytku 9501 mieszkań, co było wynikiem o 6,1 proc. wyższym w relacji do lutego 2020 r.

Biorąc pod uwagę dwa pierwsze miesiące 2020 r. deweloperzy znajdują się jednak pod kreską – 19 646 oddane w tym czasie mieszkania to o 4,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wydane pozwolenia na budowę mieszkań i domów

Zdecydowanie lepiej prezentują się statystyki dotyczące liczby wydanych pozwoleń na budowę lokali mieszkalnych. W lutym polskie urzędy wydały pozwolenia na budowę 27 179 lokali, co było wynikiem o 16,7 proc. wyższym względem stycznia 2021 r. Wzrost względem lutego 2020 r. wyniósł 43,7 proc.

/ fot. Bankier.pl /

Z jednej strony to efekt niskiego wyniku odnotowanego przed rokiem. Z drugiej, mamy do czynienia ze zmianą tendencji obserwowanej w ostatnich latach, według której luty był najgorszym miesiącem pod względem liczby wydawanych pozwoleń.

Pozwolenia w lutym zdobywali przede wszystkim deweloperzy, którym urzędy wydały dokumenty uprawniające do budowy 18 133 mieszkań (+53 proc. r/r). W tym samym czasie inwestorzy indywidualni otrzymali pozwolenia, które będą podstawą do budowy 8763 domów jednorodzinnych (+24,7 proc. r/r).

Rozpoczęte budowy mieszkań i domów

Wraz ze wzrostem liczby pozwoleń na budowę w parze nie szła w lutym liczba rozpoczynanych budów. Ruch na placach budów był najniższy od maja 2020 r. W lutym 2021 r. w Polsce rozpoczęto budowę 16 116 mieszkań, co było wynikiem o 7,5 proc. niższym niż w styczniu i o 9,8 proc. niższym względem lutego 2020 r. oraz o 3,4 proc. niższym niż przed dwoma laty.

/ fot. Bankier.pl /

Deweloperzy rozpoczęli w tym czasie budowę 9879 mieszkań (-6,9 proc. r/r). Większy spadek widoczny był wśród inwestorów indywidualnych, którzy w lutym ruszyli z budową 5436 domów jednorodzinnych (-20,6 proc. r/r).

Jak wynika z szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec lutego 2021 r. w budowie pozostawało 827,7 tys. lokali mieszkalnych – o 0,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 r.