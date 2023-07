Deweloperzy chętnie dzielą się zyskami. Mieszkaniówka dalej wypłaca spore dywidendy

Indeks giełdowych deweloperów notuje rekordy, sprzedaż mieszkań rośnie, a na dodatek branżowe spółki dalej dzielą się zyskami, wypłacając akcjonariuszom sowite dywidendy. W niektórych przypadkach na ten cel przeznaczony został prawie cały zysk. Sumarycznie dywidendy są jednak nieco niższe od tych wypłacanych rok wcześniej – wyliczyli eksperci RynkuPierwotnego.

Wakacje to jak zwykle sezon dywidendowych żniw, czyli okres, w którym najwięcej spółek ustala prawo akcjonariuszy do dywidendy oraz robi przelewy do inwestorów. Nie inaczej jest z najgorętszym w tym roku sektorem na GPW, czyli sektorem mieszkaniowym. Jeszcze w 2022 r. ceny akcji spółek z branży deweloperskiej były pod ogromną presją podaży, ale jednocześnie firmy raportowały rekordowe zyski.

W 2023 r. sentyment do branży się zmienił, a inwestorzy kolejny raz mogą liczyć na sowite dywidendy. Indeks deweloperskich spółek jest w tym roku drugim najlepiej radzącym sobie sektorem na GPW, ze stopą zwrotu na poziomie 45 proc. Więcej zyskały tylko akcje spółek z szerokiej branży budowlanej, których indeks podskoczył do góry o 49 proc.

Dla inwestujących w sektor spółek deweloperskich 2023 r. oznacza zatem mocny wzrost wartości cen akcji, które w przypadku takich firm jak Dom Development, Atal czy Develia są na kilkunastoletnich, a nawet historycznych szczytach. Poza tym spółki dalej wypłacają sowite dywidendy z rekordowych zysków za 2022 r., chociaż już nie tak ochoczo jak rok wcześniej.

Jak wyliczyli autorzy zestawienia deweloperskich dywidend z portalu RynekPierwoptny.pl, na wypłatę dywidendy z zysków 2022 roku zdecydowało się siedem spółek deweloperskich notowanych na głównym parkiecie GPW oraz obecny na rynku obligacji Ronson Development. W porównaniu z rokiem poprzednim zyskiem nie podzielił się giełdowy Marvipol.

Z kolei w niektórych przypadkach, jak w Archiconie czy Ronsonie, część przeznaczona na dywidendę zbliżyła się do 100 proc. zysku za poprzedni rok. W przywołanych przypadkach będzie to 97 proc. i 97,4 proc. Hojnie podzieliły zysk także Develia, gdzie do akcjonariuszy trafi 60,3 proc. zysku, oraz Dom Development, który na dywidendę przeznaczył 75,6 proc. zysku za ubiegły rok.

Większość dywidend została już przyznana na podstawie dnia dywidendy, a w przypadku Atalu, Develi, Dom Developmentu czy Lokum pieniądze już wypłacono. Spośród pozostałych spółek dzień dywidendy jeszcze przed akcjonariuszami Wikany. Ronson, którego akcje nie są w publicznym obrocie, dzień dywidendy wyznaczył na 15 września. Co prawda Inpro ustali listę na podstawie danych KDPW z dnia 25 lipca, ale zgodnie z zasadą rozlicznia transakcji „T+2” akcje należało kupić najpóźniej 21 lipca.

W sumie deweloperzy na dywidendy przeznaczyli w 2023 r. 785 mln zł z 1,237 mld zł wypracowanych zysków. Oznacza to, że do inwestorów powędrowało 64 proc. z całkowitej sumy zysków od deweloperskich dywidendowych spółek. Rok temu było to 822 mln z kwoty ok. 1 mld zł, co daje ponad 82 proc. zysku wypłaconego akcjonariuszom. Z kolei średnia stopa dywidendy wyniosła 7,4 proc. wobec rekordowego 9,4 proc. z ubiegłego roku. – wynika z wyliczeń portalu RynekPierwotny.

