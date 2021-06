Deweloperzy budują coraz większe mieszkania. Domy kurczą się od dekady

fot. Bilanol / /

Pierwszy kwartał 2021 r. przyniósł wzrost powierzchni mieszkań oddawanych do użytku przez deweloperów – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Choć nieznacznie wzrosła także powierzchnia statystycznego domu jednorodzinnego, to w ostatniej dekadzie domy budowane przez Polaków skurczyły się o 12 mkw.

Statystyczne mieszkanie oddane do użytku przez deweloperów w I kw. 2021 r. miało 63,7 mkw. powierzchni i było o ponad 2 mkw. większe niż w analogicznym okresie 2020 r. W porównaniu z całym 2020 r. średnia powierzchnia wzrosła o 2,3 mkw.

Kurczące się domy

Nieznacznie względem I kw. 2020 r. wzrosła także średnia powierzchnia oddanego do użytku domu jednorodzinnego. W I kw. 2021 r. wyniosła ona 133,9 mkw. (+0,8 mkw. r/r). Względem 2010 r. statystyczny dom jednorodzinny skurczył się o blisko 12 mkw.

Jeszcze w latach 2005–2010 przeciętna powierzchnia nowo wybudowanego domu jednorodzinnego stale rosła, by właśnie na przełomie dekad osiągnąć rekordowe 145,7 mkw. Wówczas przyszła moda na budowę coraz mniejszych domów. Już po dwóch latach, w 2012 r. średnia powierzchnia spadła poniżej 140 mkw., by w 2017 r. zejść do najniższego zanotowanego poziomu – 132,7 mkw.

Po chwilowym wzroście, jaki miał miejsce w 2018 r. (średnio 136 mkw.), średnia powierzchnia oddawanych do użytku domów jednorodzinnych ponownie zaczęła spadać.

Zgodnie z informacjami GUS w niedalekiej przyszłości średnia powierzchnia domów jednorodzinnych budowanych w Polsce może ponownie spadać. Wynika z nich bowiem, że prognozowana średnia powierzchnia domu, na którego budowę zostało wydane pozwolenie w I kw. 2021 r., wyniosła 129,9 mkw.

Co drugie mieszkanie z gazem z sieci, co trzecie z centralnym ogrzewaniem

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego za I kw. 2021 r., wodociąg z sieci posiadało 91,3 proc. nowych mieszkań oddanych do użytkowania, a kanalizację z odprowadzeniem do sieci 77,5 proc. W gaz z sieci wyposażonych było 41,5 proc. mieszkań, natomiast w ciepłą wodę dostarczaną z elektrociepłowni, ciepłowni lub osiedlowej kotłowni – 33,2 proc. Do sieci centralnego ogrzewania podłączonych było 33,7 proc. mieszkań, a pozostałe posiadały indywidualne centralne ogrzewanie. Spośród nich 42,5 proc. wyposażone było w kotły lub piece na gaz, 17,5 proc. w kotły lub piece na paliwo stałe, a 6,3 proc. posiadało inne źródła ogrzewania.

W I kw. 2021 r. 97,4 proc. oddanych do użytku budynków stanowiły domy jednorodzinne. To jednak w pozostałej części, którą stanowiły budynki wielorodzinne, oddano do użytkowania blisko połowę (47,4 proc.) wszystkich mieszkań.

Wielka płyta nie wyginęła

W budownictwie mieszkaniowym dominowała tradycyjna udoskonalona technologia wznoszenia, którą zastosowano przy budowie 98,3 proc. nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania oraz 86,3 proc. wszystkich mieszkań. Wciąż stosowana jest technologia wielkopłytowa. W I kw. 2021 r. w ten sposób wybudowano 4 budynki i łącznie 126 mieszkań (0,3 proc.). W tym samym czasie oddano do użytkowania 289 budynków o konstrukcji drewnianej.

Biorąc pod uwagę liczbę kondygnacji, najwięcej oddanych do użytku budynków posiadało dwie kondygnacje (65,3 proc.). Niemal co trzeci budynek (29 proc.) był jednokondygnacyjny. Znalazło się w nich odpowiednio 35,9 proc. oraz 14,8 proc. wszystkich oddanych do użytku lokali mieszkalnych. W budynkach posiadających co najmniej trzy kondygnacje oddano do użytku niemal połowę (49,3 proc.) wszystkich mieszkań.

Budowa nowego budynku przekazanego do użytkowania w I kw. 2021 r. trwała przeciętnie 41,4 miesiąca – średnio o blisko 2 miesiące dłużej niż w analogicznym okresie 2020 r. Budynki wielorodzinne przekazane do eksploatacji w analizowanym okresie wznoszono w czasie ponad dwukrotnie krótszym niż jednorodzinne.