Deweloperzy: Dodatkowe parkingi zwiększą ceny mieszkań. Te już są rekordowo wysokie

Jeśli w życie wejdzie zaostrzony współczynnik parkingowy dla nowo budowanych mieszkań, te mogą podrożeć – czytamy w piśmie skierowanym do Senatu m.in. przez Polski Związek Firm Deweloperskich. To odpowiedź na procedowaną przez senatorów ustawę. Tymczasem stawki widniejące w cennikach deweloperów wciąż są rekordowo wysokie.

Ustawa wprowadzająca wymóg budowy co najmniej 1,5 miejsca parkingowego na jedno nowo wybudowane mieszkanie jest obecnie procedowana w Senacie. W pakiecie znalazły się także przepisy rozszerzające tzw. ustawę lex deweloper, które mają w przyszłości ułatwić budowę mieszkań na terenach po biurowcach oraz centrach handlowych i zmniejszyć tym samym deficyt dobrze zlokalizowanych działek w centrach największych polskich miast.

O wykreślenie przepisów dotyczących ustanowienia tzw. współczynnika parkingowego wnioskuje sześć organizacji: Polski Związek Firm Deweloperskich, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP oraz Business Centre Club.

Dotychczas o tzw. współczynniku parkingowym decydowała gmina, na terenie której chciał budować deweloper, a dokładne wytyczne znajdowały swoje odzwierciedlenie w zapisach lokalnego studium dla danej działki.

– Jest to rozwiązanie słuszne, ponieważ to właśnie urzędnicy znający lokalne uwarunkowania są w stanie określić odpowiednie zapotrzebowanie na miejsca postojowe, uzależnione przede wszystkim od lokalizacji danej inwestycji. Jasnym jest, że więcej miejsc postojowych potrzebnych będzie na peryferiach, które nie oferują alternatywy w postaci komunikacji publicznej, niż w ścisłym, zurbanizowanym centrum metropolii – czytamy w piśmie skierowanym do Senatu.

Organizacje zrzeszające przedsiębiorców zaapelowały także o wprowadzenie okresu przejściowego. Jak bowiem podkreślają, cały proces inwestycyjny związany zarówno z zakupem działki, jak i samą budową trwa około 4-5 lat.

W opinii deweloperów, wyższe i niepodlegające negocjacjom współczynniki parkingowe mogą znacząco zwiększyć koszty budowy. Stworzenie jednego miejsca parkingowego to obecnie koszt ok. 70 tys. zł. Te ostatecznie zapewne znajdą swoje odzwierciedlenie w cennikach ustalanych przez deweloperów a pokrywane będą przez potencjalnych nabywców.

Ceny mieszkań już rekordowo wysokie

Jak wynika z danych Otodom Analytics, średnie stawki dyktowane przez deweloperów już teraz są rekordowo wysokie, a styczeń był kolejnym miesiącem, w którym byliśmy świadkami podnoszenia kwot wpisywanych w deweloperskich cennikach.

Względem grudnia 2022 r. wzrosła przede wszystkim średnia wycena kawalerek o powierzchni nieprzekraczającej 40 mkw. Lokale o tym metrażu oferowane w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdyni były wyceniane średnio o ok. 4 proc. wyżej niż w ostatnim miesiącu 2022 r.

Z drugiej strony średnie ceny ofertowe dyktowane przez deweloperów za większe mieszkania (40-59 mkw. oraz 60-89 mkw.) w Gdyni dotknęła obniżka w ujęciu miesięcznym.

Jesienne obniżki sprawiły jednak, że w ujęciu rocznym, równie często można było zaobserwować wzrosty średnich cen ofertowych poniżej 10 proc. Najstabilniej pod tym względem wypadł Kraków, gdzie kawalerki o powierzchni poniżej 40 mkw. były wyceniane w styczniu 2023 r. na 13 420 zł/mkw. – tak samo jak przed rokiem. Średnie ceny dyktowane za większe lokale urosły w ciągu ostatnich 12 miesięcy od 2,6 proc. (40-59 mkw.) do 9,6 proc. (powyżej 90 mkw.).

W styczniu indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrósł o 17,2 proc. Powyżej tego wskaźnika wzrosły w ciągu ostatnich miesięcy jedynie średnie kwoty wpisywane w ogłoszeniach sprzedaży kawalerek (0-40 mkw.) w Katowicach i Lublinie, mieszkań o powierzchni od 40 do 59 mkw. oferowanych w Katowicach oraz większych mieszkań znajdujących się w Szczecinie.

Co istotne, wycena najmniejszych kawalerek oferowanych w Szczecinie zaliczyła w tym samym czasie spadek o 0,2 proc.

Mieszkaniówka w kryzysie

Tymczasem ruch na budowach mieszkań jest znacznie mniejszy niż jeszcze przed rokiem. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w 2022 r. nowych inwestycji było o ponad 30 proc. mniej niż w 2021 r. Choć punktem odniesienia jest rekordowy 2021 rok, to nowych budów prowadzonych przez deweloperów i tak było najmniej od pięciu lat.

Deweloperzy w 2022 r. rozpoczęli budowę 115 285 mieszkań (-30,7 proc. r/r). Był to najgorszy wynik od 2017 r., włącznie z 2020 r., gdy mieliśmy do czynienia z zastojem spowodowanym wybuchem pandemii COVID-19.

Spada także sprzedaż nowych mieszkań. Według danych zebranych przez Rednet Consulting, w 2022 r. sprzedaż nowych mieszkań w sześciu największych polskich miastach – Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku wyniosła 35 095 mieszkań i była o 45 proc. niższa niż rok wcześniej.

W każdym z analizowanych miast spadek sprzedaży przekroczył 40 proc. Najmocniej – o 49,1 proc. – obniżyła się ona we Wrocławiu, 48-procentowy spadek zanotowano w Warszawie, w Łodzi sprzedaż spadła o 46,7 proc., w Krakowie o 43,7 proc., w Gdańsku o 42,2 proc., z kolei w Poznaniu o 41,1 proc.