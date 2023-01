Deweloperski armagedon, inflacyjne rozdroże i koniec Shopee (pi-pi-pi)

Styczeń długo się rozkręcał, ale gdy już to zrobił, ciężko było nadążyć za wszystkimi rynkowymi zdarzeniami. Najdobitniej udowadnia to liczba wykresów, za pomocą których podsumowaliśmy mijający tydzień.

fot. Marc Ward / / FORUM

Zaledwie o 0,1 proc. wzrosły w grudniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do listopada - wynika z wyliczeń GUS-u. Niestety w ujęciu rocznym inflacja pozostaje bardzo wysoka, a w najbliższym czasie znów przyspieszy.

Bankier.pl na podstawie danych GUS

Grudzień przyniósł dalsze hamowanie inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych. Jeśli wierzyć rządowym statystykom, to indeks cen dóbr konsumpcyjnych odnotował wręcz kosmetyczny spadek względem listopada. Wciąż niepokojąca jest za to dynamika inflacji bazowej.

Giełdowi deweloperzy raportują mocny spadek sprzedaży mieszkań za cały 2022 r. Najbardziej tąpnięcie na rynku odczuł Atal, dla którego roczny wolumen zmniejszył się o ponad połowę. Czwarty kwartał, chociaż gorszy od tego sprzed roku, w kilku przypadkach zaskoczył względem poprzedniego okresu.

Bankier.pl

Wydaje się, że dni giełdowego Rafako są policzone. Tak przynajmniej wynika z komunikatu zarządu spółki opublikowanego w czwartek. To m.in. pokłosie wniosku Taurona o wypłatę kar umownych i odszkodowania za wykonanie bloku energetycznego w Jaworznie.

Na decyzję kierownictwa Rafako panicznie zareagowali inwestorzy, sprowadzając cenę akcji do 80 groszy. Na koniec czwartkowej sesji spadki wyniosły 25 proc., a cena akcji podskoczyła do 1,11 zł. Obroty na spółce przekroczyły 10,4 mln zł.

Bankier.pl

Słaby popyt wewnętrzny i silny popyt za granicą wywindowały w minionym roku nadwyżkę handlową Chin do rekordowego poziomu. W tym roku gospodarka Państwa Środka będzie za to musiała sobie radzić w zupełnie innych warunkach. Na razie zmaga się z konsekwencjami nagłego porzucenia polityki zero Covid.

Bankier.pl na podstawie danych chińskiego urzędu celnego

Spółki węglowe mają za sobą dwa lata hossy, które związane były z rosnącymi cenami surowca na światowych rynkach. Te jednak od jakiegoś czasu spadają, ale prognozy, przynajmniej te na kolejny rok, mówią o utrzymaniu się podwyższonych cen i najwyższemu zużycia węgla w historii.

Chartmaker

Zapoczątkowane w 2022 r. nieznaczne obniżki nominalnych cen mieszkań, w opinii ekspertów, mają być kontynuowane w najbliższych dwunastu miesiącach. Wszystko za sprawą znacząco obniżonego popytu i wciąż wysokiej podaży. Z odwrotną sytuacją będziemy mierzyć się na rynku najmu, gdzie nadal przybywać będzie potencjalnych klientów, a ubywać dostępnych mieszkań, w związku z czym stawki nadal będą rekordowo wysokie.

Shopee ogłosiło, że z dnia na dzień kończy działalność w Polsce. To kolejny kraj w Europie, z którego popularna platforma do handlu e-commerce wycofuje się w ostatnim czasie. Na doniesienia reagują giełdowe notowania Allegro, które są już najwyżej od kwietnia 2022 r.

Bankier.pl

Podczas gdy w zdecydowanej większości państw Unii Europejskiej inflacja zaczyna hamować, na Węgrzech nadal przyspiesza i jest zdecydowanie najwyższa w UE.

Bankier.pl na podstawie danych krajowych urzędów statystycznych

Szok energetyczny zepchnął Niemcy na skraj recesji, ale problemy gospodarcze wydają się mniej dotkliwe, niż początkowo się obawiano. PKB naszych zachodnich sąsiadów rósł w 2022 r. szybciej, niż spodziewali się ekonomiści, chociaż zwolnił względem roku 2021. Najbliższa przyszłość gospodarcza ma zależeć przede wszystkim od cen energii.

Bankier.pl

Domy maklerskie otwierają coraz więcej rachunków inwestycyjnych - wynika z najnowszych danych opublikowanych przez KDPW. Niekwestionowanym liderem pod względem liczby prowadzonych kont pozostaje BM mBanku, ale w ostatnim miesiącu najwięcej nowych rachunków otwarł broker założony przez byłego prezesa mBanku.