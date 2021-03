Deweloper i mieszkańcy chcą milionowych odszkodowań od Krakowa za "użytek ekologiczny"

fot. Robert Neumann / FORUM

Deweloper chce 109 mln zł, a grupa mieszkańców 5 mln zł odszkodowania od miasta Krakowa w związku z utworzeniem na Zakrzówka użytku ekologicznego – teren ten należy właśnie do dewelopera oraz do mieszkańców.

Spółka Kraków City Park oraz grupa mieszkańców uważają, że ponieśli straty z powodu utworzenia, decyzją radnych w 2018 r., użytku ekologicznego na Zakrzówku. Zarówno deweloper, jak i mieszkańcy, mogli wybudować na tym terenie, pomiędzy ulicami św. Jacka i Wyłom, nieruchomości lub czerpać inne korzyści majątkowe z tytułu posiadania ziemi. Decyzja radnych spowodowała, ich zdaniem, obniżenie wartości gruntów.

"Otrzymaliśmy pozew mieszkańców z sądu, chodzi o ponad 5 mln zł. Mamy trzy tygodnie na przesłanie odpowiedzi do sądu. Nie otrzymaliśmy jeszcze pozwu dewelopera z sądu, ale deweloper przesłał nam informację, że złożył do sądu taki pozew. W pozwie tym jest mowa o 109 mln zł odszkodowania" – powiedział we wtorek PAP kierownik biura prasowego w Urzędzie Miasta Krakowa (UMK) Dariusz Nowak.

Jak poinformował, dział prawny urzędu analizuje dokumenty i przygotowuje strategię dalszych działań.

"Panowała euforia, kiedy radni uchwalili ten teren użytkiem ekologicznym. Mieszkańcy tego chcieli i cieszyli się z decyzji radnych. Zdawaliśmy sobie sprawę, że mogą pojawić się roszczenia od prywatnych podmiotów, do których grunty należą" – powiedział kierownik biura prasowego UMK.

Zielony Zakrzówek jest chętnie odwiedzany przez mieszkańców i turystów, którzy spędzają tu wolny czas. Ekolodzy wielokrotnie podkreślali, że jest to teren cenny przyrodniczo.

"Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Zarząd Zieleni Miejskiej nie mają wątpliwości, że Zakrzówek ma bardzo dużą wartość przyrodniczą, występują tu m.in. cenne gatunki płazów. Trudno wobec faktów podważać słuszność decyzji radnych o uznaniu tego terenu za użytek ekologiczny” – powiedział PAP dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej (ZZM) Piotr Kempf.

Ocenił też, że miejsce to już wiele lat temu powinno było zostać uznane za użytek ekologiczny i należy z większą uwagą podchodzić do planów zagospodarowania przestrzennego.(PAP)

autor: Beata Kołodziej

bko/ mark/