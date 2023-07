Develia przejęła za 100 mln euro polskie spółki Nexity

Develia sfinalizowała umowę dotyczącą nabycia 100 proc. udziałów polskich spółek zależnych od Nexity, francuskiej firmy deweloperskiej, za 100 mln euro (ok. 443 mln zł). Dzięki przejęciu Develia zwiększyła liczbę mieszkań w budowie o ok. 1.400 oraz bank ziemi o ok. 2.200 lokali w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.

fot. Katarzyna Waś-Smarczewska / / Bankier.pl

"Przejęcie Nexity to dla nas ważny krok w rozwoju, dzięki któremu znacząco umacniamy naszą pozycję w czołówce deweloperów mieszkaniowych. Transakcja pozwoli nam zwiększyć skalę działania w Warszawie i Krakowie, czyli w dwóch miastach, które z perspektywy biznesowej są dla nas najbardziej atrakcyjne. Wejdziemy także do Poznania, który jest dla nas nowym rynkiem" - powiedział prezes Develii Andrzej Oślizło, cytowany w komunikacie prasowym.

"Oceniamy, że poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym w ostatnich miesiącach i wzrost cen lokali dodatkowo zwiększy rentowność tej transakcji" - dodał.

Grupa Nexity działa na rynku deweloperskim we Francji. Od 2011 r. firma jest obecna także w Polsce, gdzie przekazała dotychczas ponad 3.500 mieszkań w ramach 12 projektów (28 etapów inwestycji).

Na koniec 2022 r. Nexity posiadała w Polsce ok. 1.400 lokali na różnych etapach budowy oraz bank ziemi na poziomie ok. 2.200 lokali. Inwestycje firmy są zlokalizowane w Warszawie (ok. 65 proc. całkowitej powierzchni użytkowej mieszkań), Krakowie (25 proc.) i Poznaniu (10 proc.). Ponadto Nexity zawarło umowy przedwstępne nabycia gruntów umożliwiających realizację kolejnych ok. 2.300 lokali.

Aktualnie Nexity realizuje w Polsce inwestycje takie jak m.in. Bemowo Line, Bemosphere i Next Ursus w Warszawie, City Vibe w Krakowie oraz Malta Point w Poznaniu.

"Wykorzystaliśmy dobry moment na zwiększenie potencjału rynkowego Develii. Dzięki sprzyjającej sytuacji rynkowej spodziewamy się, że zwrot na kapitale własnym będzie jeszcze wyższy, niż szacowaliśmy na etapie negocjacji umowy" - powiedział Paweł Ruszczak, wiceprezes zarządu Develii.

Na sfinansowanie transakcji Develia otrzymała od konsorcjum banków kredyt w wysokości 200 mln zł. Pozostałą część spółka pokryła ze środków własnych.

Łączna kwota transakcji wyniosła 100 mln euro (ok. 443 mln zł). Zgodnie z umową bieżące przepływy pieniężne oraz zyski osiągnięte przez Nexity w 2023 r. przypadną Develii.

Umowa przyrzeczona podpisana przez Develię dotyczy nabycia 100 proc. udziałów 19 polskich spółek zależnych od Nexity. Develia uzyskała również kontrolę nad 10 spółkami komandytowymi (których komandytariuszami i komplementariuszami są nabywane spółki), prowadzącymi działalność deweloperską w Polsce.

Przed finalizacją transakcji Develia otrzymała zgodę Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji.

Develia to jeden z największych deweloperów w Polsce, realizujący inwestycje we Wrocławiu, w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Łodzi i Katowicach. Od 2007 r. Develia (wówczas LC Corp) jest spółką notowaną na giełdzie w Warszawie. Develia zrealizowała 45 osiedli, składających się w sumie ze 129 etapów inwestycyjnych – to blisko 17 tys. mieszkań o powierzchni ponad 924 tys. m kw.

W 2022 r. Develia wypracowała 1.067,9 mln zł przychodów ze sprzedaży i 231,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto. (PAP Biznes)

pr/ asa/