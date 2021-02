Deutsche Welle: Niemcy liczą na polski cud gospodarczy

Rzecznik MZ: W środę minister zdrowia ogłosi informacje na temat obostrzeń

Rekomendacje na temat obostrzeń minister zdrowia na bieżąco przekazuje premierowi i on podejmuje decyzje. Zapewne zostaną one jutro przez ministra ogłoszone - powiedział we wtorek w czasie konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.