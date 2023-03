Deutsche Bank następny w kolejce do upadku? Akcje zanurkowały, wzrosła nerwowość na rynkach

Zbliża się weekend, więc inwestorzy typują kolejnych kandydatów do bankowej plajty. Po upadku symbolu bankowości szwajcarskiej, na radarze znalazła się emblematyczna instytucja niemiecka.

W piątek akcje Deutsche Banku nurkowały o prawie 15 proc., schodząc do najniższego poziomu od październikowego dołka. W kolejnych godzinach walory odrabiały straty i spółka zakończyła piątkową sesję "tylko" 8,65 proc. pod kreską.

Porannej reakcji inwestorów giełdowych nie sposób nie wiązać gwałtownym wzrostem kosztu ubezpieczenia od niewypłacalności niemieckiego banku. Agencja Reutera wskazuje, że CDS-y Deutsche Banku zanotowały w czwartek największy jednodniowy wzrost w historii.

WTF? Costs of insuring against Deutsche Bank default (CDS prices) jump in violent move while share price plunge as stress in banking system keeps rising following Fed rate hike. pic.twitter.com/yt56WL1df9