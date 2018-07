Deutsche Bank zaskoczył wynikami. Akcje w górę

Deutsche Bank zaskoczył inwestorów wynikami finansowymi wypracowanymi w drugim kwartale 2018 r. Liczby były znacznie lepsze od przewidywań analityków i od razu znalazły swoje odzwierciedlenie w cenie akcji niemieckiego kredytodawcy – pisze CNN Money.

Od dłuższego czasu największy niemiecki bank próbuje poprawić rentowność swojego biznesu. Ciągłe cięcia kosztów i ostatnia zmiana w fotelu prezesa miały przynieść długo oczekiwane zyski, ale nie było to tak proste, jak się wydawało – aczkolwiek nie przeszkadzało to spółce wypłacać coraz większych premii pracownikom.

W końcu jednak coś się ruszyło. Deutsche Bank pokazał wyniki wstępne za ostatni kwartał, w których odnotował zysk brutto w wysokości 700 mln euro. To o 62 proc. więcej niż na początku roku. Zaskakujące okazały się także przychody, które wyniosły 6,6 mld euro.

Inwestorzy dali ujście swojemu entuzjazmowi na giełdzie. Akcje giganta rynku bankowego podrożały do poziomu 10,30 euro za sztukę. To wzrost o prawie 8 proc. w ciągu jednego dnia. Deutsche Bank ma jednak wciąż wiele do nadrobienia, bo przez lata jego walory drastycznie taniały i dziś wciąż jest blisko najniższej historycznej ceny akcji.

Odbicie od porażek

O Deutsche Banku rzadko można było ostatnio przeczytać coś pozytywnego. Pogoń za zmniejszeniem kosztów zmuszała nowego prezesa Christiana Sewinga do drastycznych cięć listy etatów – ostatnie, o których informowaliśmy opiewały na 7000 stanowisk.

Niewiele ponad miesiąc temu Deutsche Bank trafił także na czarną listę Rezerwy Federalnej, a agencja S&P obcięła jej rating kredytowy. Zdecydowano się także na rezygnację z rynku amerykańskiego. - Nie jesteśmy wystarczająco silni w niektórych obszarach. Dlatego musimy działać jednoznacznie i dostosować naszą strategię. Nie ma czasu do stracenia, bo aktualne stopy zwrotu dla naszych udziałowców są nie do zaakceptowania – mówił Sewing, kiedy ogłaszał powrót do Europy i wycofanie się z bankowośći inwestycyjnej.

Źródło:

Mateusz Gawin