Deutsche Bank zaskakuje wynikami. Bank pokazał jednak spadek depozytów

Oferta Unibep najkorzystniejsza w przetargu PGNiG Termika, wart. oferty to 114,1 mln zł netto Oferta Unibep najkorzystniejsza w przetargu PGNiG Termika na realizację zadania pn.: "Zabudowa układu kondensacji spalin za kotłem K1 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie" - podał Unibep w komunikacie. Cena złożonej oferty to ok. 140,3 mln zł brutto, tj. ok. 114,1 mln zł netto.