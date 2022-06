Deutsche Bank przeniósł kilkuset swoich rosyjskich ekspertów IT do Berlina

fot. Kai Pfaffenbach / / FORUM

Deutsche Bank przeniósł do nowego centrum informatycznego w Berlinie kilkuset swoich ekspertów IT z dotychczasowego centrum technologicznego w Rosji, zlokalizowanego w Petersburgu i Moskwie - informują we wtorek media.

Już kilkuset informatyków z Rosji przeniosło się do nowego centrum technologicznego banku w Berlinie - podają m.in. dzienniki "Handelsblatt" i "Financial Times".

"Z ogólnej liczby 1500 programistów rosyjskiego centrum technologicznego do Niemiec przyjechała trzycyfrowa liczba osób" - dowiedział się "Handelsblatt". "Bank zaoferował wszystkim pracownikom rosyjskiego centrum technologicznego pracę w Niemczech. Instytut nie chciał komentować tej sprawy" - pisze dziennik.

"Liczba rosyjskich pracowników przenoszących się do nowego centrum technologicznego banku w Berlinie może jeszcze wzrosnąć: w sumie ofertą zainteresowała się (...) ponad połowa" - powiedziały "Handelsblatt" osoby zaznajomione ze sprawą.

"Dzięki temu bank zmniejsza ryzyko utraty ogromnej ilości wiedzy specjalistycznej, gdyby dalsze prowadzenie centrum technologicznego okazało się niemożliwe ze względu na napięcia między UE a Rosją, związane z rosyjskim atakiem na Ukrainę" - czytamy w niemieckim dzienniku.

Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP)

