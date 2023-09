Już 70. producent gier idzie na giełdę. Branża gamingowa rządzi na NewConnet

Na NewConnect debiutuje Demolish Games, spółka produkująca gry komputerowe i wchodząca w skład notowanego na GPW Ultimate Games. To już siódma nowa spółka na rynku alternatywnym i 70. z sektora gamedev — najliczniej reprezentowanego na małej giełdzie.

/ demolish-games.com

Dzień debiutu GPW wyznaczyła na 6 września. Kurs odniesienia wynosi równe 20 zł, co daje wycenę na poziomie 46 mln zł. Blisko dwa razy więcej (ok. 90 mln zł) wynosi kapitalizacja Ultimate Games, który posiada w Demolish Games 38,26 proc. udziałów w akcjonariacie. Do obrotu wchodzi 2,3 mln akcji serii A, B i C.

Spółka Demolish Games została zawiązana 6 lipca 2020 r. Celem jej działalności jest produkcja i wydawnictwo gier komputerowych, w szczególności z gatunku gier symulacyjnych. Działalność prowadzona przez Spółkę koncentruje się na produkcji gier własnych oraz finansowaniu i wydawaniu gier tworzonych przez zespoły zewnętrzne, przy czym Emitent dotychczas nie wydał samodzielnie żadnej gry - informuje dokument informacyjny.

Głównym aktywem spółki jest seria gier „Demolish & Build”, w której gracz wciela się w rolę właściciela firmy budowlanej skupiającej się na wyburzaniu budynków. W 2020 roku Emitent nabył od Ultimate Games SA prawa do wszystkich komponentów tej gry i do możliwości stworzenia ich portów oraz do pełnienia funkcji wydawcy gier z serii Demolish & Build oraz Car Demolition Clicker w wersji na PC.

Obecnie wersje "Demolish & Build" z 2017 i 2018 roku stanowią główne źródło przychodów spółki, a w produkcji znajduje się trzecia część gry o budżecie ok. 1,5 mln zł, której premiera planowana jest na 1 kwartał 2024 roku.

Drugim obszarem działalności jest finansowanie i wydawanie gier tworzonych przez zespoły zewnętrzne. We wskazanym segmencie działalności emitent planuje wydawać od 2 do 5 gier na przestrzeni 24 miesięcy. Do chwili obecnej emitent zweryfikował dwie produkcje: WW2 "Underground" oraz "Malone in Nightmares".

gpw.pl

"W związku z faktem, iż przychody generowane ze sprzedaży posiadanych gier są niskie i nie pokrywają kosztów działalności emitenta, istnieje ryzyko, iż emitent napotka problemy płynnościowe w kolejnych okresach” – czytamy w dokumencie informacyjnym.

Założeniem strategicznym spółki jest produkowanie i wydawanie od jednej do dwóch gier własnych, których okres produkcji będzie nie dłuższy niż 24 miesiące oraz finansować i wydawać od dwóch do pięciu gier wykonywanych przez zewnętrzne zespoły - czytamy w strategii rozwoju.

To już 7 debiut na NewConnect w tym roku i obecnie 360 spółka na tym rynku. Jednocześnie, według komunikatu GPW, Demolish Gasmes jest 70. spółką z sektora producentów gier na alternatywnym rynku obrotu, co oznacza, że blisko 1/5 spółek na NewConnect to firmy związane z branżą gamedev.

Demolish Games będzie notowany pod skróconą nazwą „DEMGAMES” i tickerem „DGS”.