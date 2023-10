Awaria Degiro - platforma brokera nie działa od rana

Na skrzynkę Alert Bankier.pl otrzymaliśmy zgłoszenie, według którego platforma holenderskiego banku i brokera Degiro, nie działa od rana 9 października.

- W weekend Degiro przeprowadzało techniczny update, a dziś nic nie działa. Ceny instrumentów niezgodne z cenami na giełdzie, puste portfolio, brak możliwości składania zleceń, brak możliwości zalogowania. Nie działają systemy stacjonarne i mobilne - czytamy w otrzymanej wiadomości.

W panelu logowania na stronie internetowej brokera podano komunikat: "W chwili obecnej mogą Państwo doświadczyć problemów z zalogowaniem się do naszej platformy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności. Pracujemy już nad rozwiązaniem tego problemu. Aby uzyskać więcej informacji na temat "Występuje błąd techniczny i nie mogę wysłać swojego zlecenia. W jaki sposób mogę wysłać swoje zlecenie?" prosimy odwiedzić nasze FAQ tutaj."

Link w komunikacie nie działa i prowadzi do angielskiej wersji panelu logowania. Podjęliśmy kilka prób zalogowania się na platformie, jednak nie przyniosły one skutku. Po podaniu loginu i hasła następuje długi czas oczekiwania na wczytanie strony, po czym Degiro wyrzuca nas znowu do logowania.

Pod ostatnim postem Degiro na platformie X (dawny Twitter), opublikowanym 3 października, zaczęły pojawiać się komentarze niezadowolonych klientów. Broker zapewnił, że pracuje nad szybkim przywróceniem usługi.

We are currently experiencing login issues and we are working hard on solving the situation as soon as possible. We apologize for any inconvenience.