Deflacja cenowa panuje w strefie euro

Październik był trzecim miesiącem z rzędu, w którym wskaźnik inflacji HICP w strefie euro był niższy niż rok temu. Cenowa deflacja w strefie euro zapewne podoba się konsumentom, lecz nie jest w smak Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

Według wstępnych danych Eurostatu inflacja HICP (czyli zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych) w strefie euro wyniosła w październiku -0,3% rdr – a więc tyle samo co miesiąc wcześniej. Względem września odnotowano dynamikę HICP na poziomie 0,2% mdm.

To już trzeci miesiąc z rzędu, gdy roczna dynamika HICP przybiera wartości ujemne. Po raz ostatni z taką sytuacją mieliśmy do czynienia 5 lat temu. I podobnie jak teraz było to efektem silnej przeceny ropy naftowej, co doprowadziło do obniżenia się cen paliw. W październiku w kategorii „energia” Eurostat odnotował spadek cen aż o 8,4% rdr. Wciąż drożały za to pozostałe dobra: żywność o 2,0%, a usługi o 0,4%.

Inflacja cenowa w strefie euro maleje już od dwóch lat, co jest przejawem fiaska proinflacyjnej polityki Europejskiego Banku Centralnego. Statutowy cel EBC zakłada utrzymanie inflacji „blisko, ale poniżej 2% rocznie” w średnim terminie. Nie bardzo wiadomo, jak decydenci z Frankfurtu definiują „średni termin”, ale od początku 2019 roku inflacja HICP utrzymuje się wyraźnie poniżej celu EBC.

Na październikowym posiedzeniu Rada Prezesów EBC nie obniżyła stóp procentowych ani nie „dosypała pieniędzy” do gospodarki strefy euro. Dała jednak do zrozumienia, że jest gotowa to zrobić w grudniu. Wtedy też możemy spodziewać się zwiększenia QE (potocznie zwanego „dodrukiem pieniądza”) albo jakichś innych niestandardowych działań po stronie polityki monetarnej.

