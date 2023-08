Deficyt budżetu po lipcu wzrósł

Deficyt budżetu po lipcu 2023 r. wyniósł 13.090,9 mln zł - wynika z szacunków Ministerstwa Finansów, opublikowanych na stronie resortu. Po czerwcu deficyt wynosił 12,7 mld zł. W okresie styczeń-lipiec 2023 r. dochody wyniosły 324.012,5 mln zł, a wydatki 337.103,4 mln zł.

fot. Porpoise / / Shutterstock

"W lipcu br. dochody budżetu państwa były wyższe o 3,7 mld zł, tj. 7,5 proc. rdr i wyniosły ok. 53,4 mld zł. W okresie styczeń-lipiec 2023 r. wykonanie dochodów budżetu państwa wyniosło ok. 324,0 mld zł i było wyższe o ok. 10,7 mld zł (tj. 3,4 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - lipiec 2022 r." - napisał w komunikacie resort finansów.

Jak podał resort finansów, dochody z VAT w lipcu br. były na poziomie poprzedniego roku i wyniosły ok. 22,2 mld zł. W okresie styczeń-lipiec 2023 r. wykonanie dochodów z VAT wyniosło ok. 140,9 mld zł i było wyższe o ok. 7,9 mld zł (tj. 6,0 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - lipiec 2022 r.

Z kolei dochody z podatku akcyzowego w lipcu br. były wyższe o ok. 0,5 mld zł, tj. 7,3 proc. rdr i wyniosły ok. 7,3 mld zł. W okresie styczeń-lipiec 2023 r. wykonanie dochodów z podatku akcyzowego wyniosło ok. 46,9 mld zł i było wyższe o ok. 2,3 mld zł (tj. 5,2 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-lipiec 2022 r.

Dochody budżetu państwa z PIT w lipcu br. były wyższe o ok. 1,3 mld zł, tj. o 19,5 proc. rdr i wyniosły ok. 7,8 mld zł. Narastająco od początku roku, tj. za okres styczeń-lipiec 2023 r., dochody budżetu państwa z PIT były niższe o ok. 7,1 mld zł, tj. o 16,0 proc. rdr i wyniosły ok. 37,5 mld zł.

"Niższe narastające wykonanie PIT w 2023 r. w porównaniu do 2022 r. wynika przede wszystkim z jednorazowego efektu zwrotu nadpłaconego podatku za 2022 r. oraz niższej, 12 proc. stawki w I poł. 2023 r. względem 17 proc. w I poł. 2022 r." - napisano w komunikacie MF.

Resort finansów poinformował, że dochody budżetu państwa z CIT w lipcu br. były niższe o ok. 0,4 mld zł, tj. 4,7 proc. rdr i wyniosły ok. 8,4 mld zł. W okresie styczeń-lipiec 2023 r. wykonanie dochodów z CIT wyniosło ok. 49,6 mld zł i było wyższe o ok. 3,9 mld zł (tj. 8,6 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-lipiec 2022 r.

