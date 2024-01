Decyzje bankierów, wyniki gigantów i miliardowa dywidenda na GPW

Nadchodzący tydzień to przede wszystkim decyzje o stopach procentowych kilku banków centralnych, wstępne dane PMI z największych gospodarek świata, paczka danych GUS oraz odczyt PKB Stanów Zjednoczonych za IV kwartał. Do tego inwestorzy będą śledzić wyniki gigantów z Wall Street, a na GPW jest szansa zapolować na dwie dywidendy, w tym od największego polskiego banku.

Poniedziałek, 22 stycznia

O godz. 10:00 sporą paczkę danych makro dostarczą polscy statystycy. GUS opublikuje wyliczenia dot. grudniowej sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej, produkcji budowlano-montażowej oraz wynagrodzeniach.

Wcześniej, bo jeszcze w nocy spodziewana jest decyzja Ludowego Banku Chin o poziomie rocznej stopy pożyczkowej (ang. one-year loan prime rate – LPR). Prognozowane jest utrzymanie poziomu 3,45 proc., który obowiązuje od ostatniej obniżki z sierpnia 2023 r.

To ostatni dzień, żeby złapać się na zaliczkę na dywidendę od Rainbow, które prawo do 2 zł na akcję ustali 24 stycznia. Akcje trzeba kupić jednak wcześniej, zgodnie z zasadą rozliczeń transakcji przez KDPW (T+2).

Wtorek, 23 stycznia

We wtorkowym kalendarium makroekonomicznym wyróżnia się przede wszystkim decyzja banku centralnego Japonii ws. stóp procentowych. Chociaż od dłuższego czasu spekuluje się, że BOJ szykuje się do pierwszej od 2007 r. podwyżki stawek, to zaskoczenia nie powinno być zarówno w spodziewanej decyzji dot. utrzymania ultraluźnej polityki pieniężnej z ujemnymi stopami jak i konferencji prezesa Kazuo Uedy. Póki co największe szanse daje się podwyżce w kwietniu. Inflacja CPI Japonii wyhamowała w grudniu do 2,6 proc. w ujęciu rocznym z 2,8 proc. w listopadzie.

Po południu można rzucić okiem na Indeks Fedu z Richmond, a wieczorem pokażą się dane o zmianie tygodniowych zapasów ropy wg danych branżowego API (Amerykański Instytut Naftowy).

Z uwagi, że PKO na 25 stycznia wyznaczyło dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy, zatem ostatnim dniem, aby nabyć akcje i otrzymać 1,28 zł brutto na każdą z nich jest właśnie wtorek. Do akcjonariuszy powędruje w sumie 1,6 mld zł.

Wyniki finansowe pokaże m.in.: Johnson&Jonhnson, Procter&Gamble, GE, ale także Netflix.

Środa, 24 stycznia

W środę będzie decyzja Banku Kanady, gdzie spodziewane jest utrzymanie 5-proc. głównej stopy procentowej. Uwagę inwestorów z pewnością przyciągną wstępne dane PMI z Niemiec, strefy euro, Wlk. Brytanii, Japonii czy USA. W nocy pokażą się dane dot. japońskiej wymiany handlowej za grudzień.

W Polsce GUS o godz. 10.00 poda grudniową stopę bezrobocia, a NBP o godz. 14.00 podaż pieniądza M3.

W USA publikowany będzie kolejny raport o zapasach paliwa wydany przez rządową agencję EIA (Agencja do spraw Energii); ankiety agencji są obowiązkowe, API dobrowolne.

Wyniki na Wall Street zaprezentuje Tesla, ale też m.in. ASML czy IBM.

Czwartek, 25 stycznia

W czwartek o godz. 10.00 decyzję w sprawie stóp ogłosi bank centralny Norwegii, który w grudniu zaskoczył rynek decyzją o podwyższeniu stóp o 25 pkt. bazowych. To nie będzie koniec jeśli chodzi o banki centralne, bo o 12.00 swoją decyzję ogłosi Bank Turcji, natomiast o godz. 14.15 decyzję ogłosi EBC, a pół godziny później rynki będą się wsłuchiwać w konferencje prezes Lagarde.

Z innych danych makro warto zwróci uwagę na odczyt niemieckiego indeksu ifo – ważny prognostyk przyszłej koniunktury gospodarczej u naszych zachodnich sąsiadów. O godz. 14:30 przekonamy się, w jakim tempie rosła amerykańska gospodarka w IV kwartale, ale także poznamy cotygodniową liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA. Do tego także szacunki zamówień na dobra trwałego użytku i handlu zagranicznego, a następnie sprzedaży nowych domów, wszystko dotyczące USA.

W ostatnim czasie z uwagą śledzony jest proces legislacyjny i nowe ustawy głosowane przez większość parlamentarną, dlatego przypominamy, że w czwartek jest zaplanowany początek dwudniowego 4. posiedzenia Sejmu.

Wyniki finansowe opublikują m.in.: Visa i Intel.

Piątek, 26 stycznia

W piątek również nie zabraknie danych z największej gospodarki świata. W ręce inwestorów trafi raport o dochodach i wydatkach Amerykanów oraz dane indeksu cen wydatków konsumpcyjnych (PCE).

W Europie EBC poda dane podaży pieniądza M3 w grudniu.

Wyniki na Wall Street pokaże m.in. American Express i kilka mniejszych regionalnych banków.

Michał Kubicki