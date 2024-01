Decyzja Sztokholmu o strefie bez aut spalinowych wstrzymana przez KE

Kosiniak-Kamysz: Polska nie wezwie UE do przyjęcia planu redukcji 90 proc. emisji gazów cieplarnianych do 2040 r. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że Polska nie wezwie UE do przyjęcia planu redukcji 90 proc. emisji gazów cieplarnianych do 2040 roku. Jak stwierdził, jest to indywidualna opinia wiceszefowej MKiŚ Urszuli Zielińskiej.